andrein написав:Я раньше уже писал, что лиса у нас в курятнике завелась. Готовы даже промышленность убить ради виртуального роста ВВП.
на стабильной и падающей гривне промышленность тоже не росла... Это перманентный тренд.
Из вас такие экономисты, как из г. пуля.
Исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк: 2019 год был хорошим, мы довольны результатами
Как ревальвация гривны отразилась на работе компании?
Ревальвация гривны не сильно отразилась на работе компании. С одной стороны цены на лекарства не повышались, а по некоторым позициям мы снижали цены. С другой стороны, некоторые наши затраты, например, от импорта сырья, материалов также снижались и эти факторы компенсировали друг друга.
По VRI то не может быть больше 1% ВВП. Но с началом выплат по ним другие долги никуда не деваются - т.е. это ПЛЮС к процентам по долгу.
Что касается Фармака - тоже мне трендсеттер Средняя промышленная компания, которых по экономике много десятков. Смотри на крупняк. А еще лучше - отраслевую статистику.
PS: да, и читай меня внимательно - я в падении промышленного производства ревальвацию как раз не виню. Она - ситуативный фактор, а промышленность тает с 2008-го года, если не считать короткую коррекцию в 2010-2011 гг
предполагаю, что фармак работает на импортируемом сырье, тогда ревальвация, в, самом деле, не сильно ему повредила. Ну, и насколько, помню из маркетинга - лекарства - товар неэластичного спроса. Народ может меньше купить авто, техники, одежды, но еда и лекарства будут покупаться всегда. А, вообще, товарищ капитан, не совсем понятно, откуда вы видите позитив в сегодняшней ситуации. Может на отдалении это и выглядит на выход из туннеля, а вот вблизи, все-таки, похоже на ж***.
yp1ripe написав:500 с носа - верно, в моем случае продавец давал хорошую скидку и оформление было моё.
Брезгуют, ибо реальная услуга реального перевода гривен со счёта на счёт востребована только на первичном рынке.
На вторичном рынке есть спрос только на фикцию выражающуюся в фиктивном документарном прикрытии реальной долларово-наличной сделки.
Мне впарили "услугу" которая мне не нужна. Все знают, что реальные расчёты продолжают происходить долларовым налом. Кормушка, вне зависимости от суммы, хоть на 500, хоть на 10 грн.
Все верно пишите. Вон недавно такого же вида кормушку убрали когда отменили платную Оценку недвижимого имущества. Там тоже суммы от 500 грн до 1тыс. А в день получалось пару лямов. Вот вам prodigy и мелочь
,,По данным СМИ, ежегодно в Украине проводится примерно 500-700 тыс. сделок, что приносит владельцам площадок оценки недвижимости не менее 1 млрд. грн. Такие данные обнародовал председатель правления Украинского общества оценщиков Алексей Амфитеатров. «Это означает, что каждый день они получают около 4 млн. грн. Причем, эти средства не идут в бюджет», – говорит он.,,
оценка имущества стоила осенью гораздо дороже 1000грн... мне сразу объявили сумму 2500грн у оценщика (при том , что "база" выдала мне стоимость такую, что я передумал продавать и отменил сделку
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:интересно люди тут рассуждают насчет мешка денег проверить в Привате... деньги любят тишину (даже заработанные честно)
Любая обменка (что без очереди стоит) проверит за 50 грн, не 1 раз так делал. Правда суммы куда меньше 30К. 30ку за те же 100грн проверит без проблем.
prodigy написав:оценка имущества стоила осенью гораздо дороже 1000грн... мне сразу объявили сумму 2500грн у оценщика (при том , что "база" выдала мне стоимость такую, что я передумал продавать и отменил сделку
В чем проблема 1% заплатить от оценки плюс 2500грн за услугу? И это от человека слышу что еще пару постов назад утверждал что 30к баксов это мелочь а 1000грн банку за услугу у нотара - вообще стыдно даже вспоминать такую мелочь.
Поменялся оператор учетки, что ли???
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 07 січ, 2020 22:16, всього редагувалось 2 разів.
kluychkooleg написав:Придерживаюсь пока стратегии - ниже 1,11 покупаю Евро, выше 1,11 доллар. Но год, похоже, будет непредсказуемым.
А раньше был просто Светофор Фунтика.
фигня этот светофор...работал-работал и сломался...когда евро прочно осел на уровнях 1,08-1,12
покупать евро в надежде на спекулятивный рост не советую... сам купил в 18м очень много по 1,15...половину слил по 1,125 на покупку недвиги, остальные уже второй год на депозитах и никак не могу отбить потери от покупки. а та малая часть евро (что весной продал по 30,5 за гривну и потом прокрутил на депо)уже отбила свои потери и даже немного в плюсе вышло
совет: хотите заработать-рискуйте на паре доллар-гривна-депо-доллар-гривна (можно даже без депо)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:интересно люди тут рассуждают насчет мешка денег проверить в Привате... деньги любят тишину (даже заработанные честно)
Любая обменка (что без очереди стоит) проверит за 50 грн, не 1 раз так делал. Правда суммы куда меньше 30К. 30ку за те же 100грн проверит без проблем.
prodigy написав:оценка имущества стоила осенью гораздо дороже 1000грн... мне сразу объявили сумму 2500грн у оценщика (при том , что "база" выдала мне стоимость такую, что я передумал продавать и отменил сделку
В чем проблема 1% заплатить от оценки плюс 2500грн за услугу? И это от человека слышу что еще пару постов назад утверждал что 30к баксов это мелочь а 1000грн банку за услугу у нотара - вообще стыдно даже вспоминать такую мелочь.
Поменялся оператор учетки, что ли???
проблема, что год назад оценка в том же офисе была 800грн, а не 2500грн. никак не один 1%, а 7% от оценочной стоимости (5% налог с продажи, пенс фонд 1% и еще пошлина 1%)
ваша 30к это реальная мелочь
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.