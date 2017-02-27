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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 33883389339033913392>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 21:17

  zРадио написав:
  andrein написав:Я раньше уже писал, что лиса у нас в курятнике завелась. :)
Готовы даже промышленность убить ради виртуального роста ВВП.


на стабильной и падающей гривне промышленность тоже не росла... Это перманентный тренд.


Из вас такие экономисты, как из г. пуля. :oops:


Исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк: 2019 год был хорошим, мы довольны результатами


Как ревальвация гривны отразилась на работе компании?

Ревальвация гривны не сильно отразилась на работе компании. С одной стороны цены на лекарства не повышались, а по некоторым позициям мы снижали цены. С другой стороны, некоторые наши затраты, например, от импорта сырья, материалов также снижались и эти факторы компенсировали друг друга.
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 21:29

  stryzhko написав:
Libo написав:[b]Доларовий ВВП України за результатами третього кварталу виріс на 20,30% і це є одним з найбільших приростів у Європі.

Ура, давайте курс 20 і в наступному кварталі виросте на 30%!))

ЛЕГКО :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 21:35

Libo

По VRI то не может быть больше 1% ВВП. Но с началом выплат по ним другие долги никуда не деваются - т.е. это ПЛЮС к процентам по долгу.

Что касается Фармака - тоже мне трендсеттер :mrgreen: Средняя промышленная компания, которых по экономике много десятков. Смотри на крупняк. А еще лучше - отраслевую статистику.

PS: да, и читай меня внимательно - я в падении промышленного производства ревальвацию как раз не виню. Она - ситуативный фактор, а промышленность тает с 2008-го года, если не считать короткую коррекцию в 2010-2011 гг
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 21:49

Libo

предполагаю, что фармак работает на импортируемом сырье, тогда ревальвация, в, самом деле, не сильно ему повредила. Ну, и насколько, помню из маркетинга - лекарства - товар неэластичного спроса. Народ может меньше купить авто, техники, одежды, но еда и лекарства будут покупаться всегда. А, вообще, товарищ капитан, не совсем понятно, откуда вы видите позитив в сегодняшней ситуации. Может на отдалении это и выглядит на выход из туннеля, а вот вблизи, все-таки, похоже на ж***.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:02

  hxbbgaf написав:
  prodigy написав:наличку проверяют на детекторе валют и платят за это 1-1,5% от суммы

Да ладно. Ерунду какую-то говорите. Детектор валют меньше 1000 гривен стоит, а ультрафиолетовый фонарик и того меньше сотни.


ну ты продвинутый юзер, а продавец не хотел пользоваться фонариком...
заплатил за проверку купюр

интересно люди тут рассуждают насчет мешка денег проверить в Привате...
деньги любят тишину (даже заработанные честно)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:05

  vladus17 написав:
  yp1ripe написав:500 с носа - верно, в моем случае продавец давал хорошую скидку и оформление было моё.

Брезгуют, ибо реальная услуга реального перевода гривен со счёта на счёт востребована только на первичном рынке.

На вторичном рынке есть спрос только на фикцию выражающуюся в фиктивном документарном прикрытии реальной долларово-наличной сделки.

Мне впарили "услугу" которая мне не нужна. Все знают, что реальные расчёты продолжают происходить долларовым налом. Кормушка, вне зависимости от суммы, хоть на 500, хоть на 10 грн.

Все верно пишите. Вон недавно такого же вида кормушку убрали когда отменили платную Оценку недвижимого имущества. Там тоже суммы от 500 грн до 1тыс. А в день получалось пару лямов. Вот вам prodigy и мелочь :)

https://100realty.ua/articles/novye-pra ... zakon-rady

,,По данным СМИ, ежегодно в Украине проводится примерно 500-700 тыс. сделок, что приносит владельцам площадок оценки недвижимости не менее 1 млрд. грн. Такие данные обнародовал председатель правления Украинского общества оценщиков Алексей Амфитеатров. «Это означает, что каждый день они получают около 4 млн. грн. Причем, эти средства не идут в бюджет», – говорит он.,,


оценка имущества стоила осенью гораздо дороже 1000грн...
мне сразу объявили сумму 2500грн у оценщика (при том , что "база" выдала мне стоимость такую, что я передумал продавать и отменил сделку
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:интересно люди тут рассуждают насчет мешка денег проверить в Привате...
деньги любят тишину (даже заработанные честно)

Любая обменка (что без очереди стоит) проверит за 50 грн, не 1 раз так делал. Правда суммы куда меньше 30К. 30ку за те же 100грн проверит без проблем.
  prodigy написав:оценка имущества стоила осенью гораздо дороже 1000грн...
мне сразу объявили сумму 2500грн у оценщика (при том , что "база" выдала мне стоимость такую, что я передумал продавать и отменил сделку

В чем проблема 1% заплатить от оценки плюс 2500грн за услугу? И это от человека слышу что еще пару постов назад утверждал что 30к баксов это мелочь а 1000грн банку за услугу у нотара - вообще стыдно даже вспоминать такую мелочь.

Поменялся оператор учетки, что ли???
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 07 січ, 2020 22:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:14

  reef написав:
  kluychkooleg написав:Придерживаюсь пока стратегии - ниже 1,11 покупаю Евро, выше 1,11 доллар. Но год, похоже, будет непредсказуемым.

А раньше был просто Светофор Фунтика. :)



фигня этот светофор...работал-работал и сломался...когда евро прочно осел на уровнях 1,08-1,12

покупать евро в надежде на спекулятивный рост не советую...
сам купил в 18м очень много по 1,15...половину слил по 1,125 на покупку недвиги, остальные уже второй год на депозитах и никак не могу отбить потери от покупки.
а та малая часть евро (что весной продал по 30,5 за гривну и потом прокрутил на депо)уже отбила свои потери и даже немного в плюсе вышло

совет: хотите заработать-рискуйте на паре доллар-гривна-депо-доллар-гривна (можно даже без депо)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:20

  vladus17 написав:
  prodigy написав:интересно люди тут рассуждают насчет мешка денег проверить в Привате...
деньги любят тишину (даже заработанные честно)

Любая обменка (что без очереди стоит) проверит за 50 грн, не 1 раз так делал. Правда суммы куда меньше 30К. 30ку за те же 100грн проверит без проблем.
  prodigy написав:оценка имущества стоила осенью гораздо дороже 1000грн...
мне сразу объявили сумму 2500грн у оценщика (при том , что "база" выдала мне стоимость такую, что я передумал продавать и отменил сделку

В чем проблема 1% заплатить от оценки плюс 2500грн за услугу? И это от человека слышу что еще пару постов назад утверждал что 30к баксов это мелочь а 1000грн банку за услугу у нотара - вообще стыдно даже вспоминать такую мелочь.

Поменялся оператор учетки, что ли???


проблема, что год назад оценка в том же офисе была 800грн, а не 2500грн.
никак не один 1%, а 7% от оценочной стоимости (5% налог с продажи, пенс фонд 1% и еще пошлина 1%)

ваша 30к это реальная мелочь :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:33

  zРадио написав:
PS: рост зарплат по определению не может быть причиной роста ВВП - это его следствие. Фейсбучный эксперт такой фейсбучный :mrgreen:


ох...ть :mrgreen:

Валовий внутрішній продукт обчислюють трьома методами:
1.За сумою доходів (розподільчий метод). За цим методом величина ВВП становить суму первинних доходів економічних суб'єктів.

Y=w+R+I+P+A+T

w — заробітна плата (грошова винагорода за працю робітників, службовців, а також додаткові виплати на соціальне забезпечення, соціальне страхування тощо);
Слава Україні! /читаю усіх/
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