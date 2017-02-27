Додано: Вів 07 січ, 2020 23:23

Pupsik написав: zРадио написав:

Y=w+R+I+P+A+T



w — заробітна плата



Способы оценки ВВП вы прочитали, а определение ВВП - забыли? )) Y=w+R+I+P+A+TСпособы оценки ВВП вы прочитали, а определение ВВП - забыли? ))



зростання значення W — заробітна плата - приводить до зростання значення Y - ВВП зростання значення— заробітна плата - приводить до зростання значення- ВВП

Надо смотреть в комплексе с другими параметрами этой формулы.P – валовая прибыль субъектов хозяйственной деятельностиУвеличение W вполне возможно за счет уменьшения Р, тогда ВВП или будет неизменным, несмотря на повышение заработной платы. Или может увеличение W частично поглощено.Если я в своей фирме просто увеличу зарплату без увеличения производительности труда и неизменности оборота и других параметров, думаю это приведет только к изменению в структуре себестоимости, но никак не изменит вклад моей фирмы в общий ВВП.Так выглядит с точки зрения математики и логики, если что я не специалист по ВВП, строго не судите.