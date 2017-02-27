prodigy написав:проблема, что год назад оценка в том же офисе была 800грн, а не 2500грн. никак не один 1%, а 7% от оценочной стоимости (5% налог с продажи, пенс фонд 1% и еще пошлина 1%)
1)Уже оценка вообще ничего не стоит, безплатная. 2) 5% платится если владеете обьектом недвижемости менее 3х лет. 3)1% пенс фонд - это да,надо платить, а 1% гос пошлину - только в гос нотариусе. Если частный потребует гос пошлину оплатить - попросите реквезиты и скажите что сами пойдете в банк и заплатите (только проверте реквезиты что бы действительно были государственные а не нотариуса), посмотрите на их выражение лица
prodigy написав:интересно люди тут рассуждают насчет мешка денег проверить в Привате... деньги любят тишину (даже заработанные честно)
Любая обменка (что без очереди стоит) проверит за 50 грн, не 1 раз так делал. Правда суммы куда меньше 30К. 30ку за те же 100грн проверит без проблем.
prodigy написав:оценка имущества стоила осенью гораздо дороже 1000грн... мне сразу объявили сумму 2500грн у оценщика (при том , что "база" выдала мне стоимость такую, что я передумал продавать и отменил сделку
В чем проблема 1% заплатить от оценки плюс 2500грн за услугу? И это от человека слышу что еще пару постов назад утверждал что 30к баксов это мелочь а 1000грн банку за услугу у нотара - вообще стыдно даже вспоминать такую мелочь.
Поменялся оператор учетки, что ли???
проблема, что год назад оценка в том же офисе была 800грн, а не 2500грн. никак не один 1%, а 7% от оценочной стоимости (5% налог с продажи, пенс фонд 1% и еще пошлина 1%)
ваша 30к это реальная мелочь
Цены оценки у оценщиков не меняется уже давно. Сумма свыше оценки - это плата за услуги внесения в государственную базу площадкам Яценка.
zРадио написав: PS: рост зарплат по определению не может быть причиной роста ВВП - это его следствие. Фейсбучный эксперт такой фейсбучный
ох...ть
Валовий внутрішній продукт обчислюють трьома методами: 1.За сумою доходів (розподільчий метод). За цим методом величина ВВП становить суму первинних доходів економічних суб'єктів.
Y=w+R+I+P+A+T
w — заробітна плата (грошова винагорода за працю робітників, службовців, а також додаткові виплати на соціальне забезпечення, соціальне страхування тощо);
Способы оценки ВВП вы прочитали, а определение ВВП - забыли? )) Причина и следствие - это не про способ подсчета, а про способ создания. Зарплата платится за труд, который участвует в создании товара, или услуги. Они и составляют ВВП (собственно, ответ в самом определении).
Единственным способом роста ВВП (в постоянных ценах) является рост выпуска! А как посчитали этот рост - дело, не имеющее отношения к дискуссии
andrein написав:Новая идея Милованова состоит в том, чтобы за счет изменений налоговой политики стимулировать создание рабочих мест и повышение заработных плат. "Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда же взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых и на пенсии? Я бы предложил увеличить налоги на активы - недвижимость и др.", - заявил министр экономики.
Восемь пунктов предложений Милованова заключаются в следующем. Нужно отменить единый социальный взнос (ЕСВ) и максимально снизить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). А для компенсации поднять налог на недвижимость, налог на землю и другие активы.
Среди идей министра - улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы, налог на добавленную стоимость (НДС) оставить на том же уровне, но улучшить его сбор.
Покупайте хатынки, и побольше. Скоро будэ.
Вот я мелкий частный предприниматель (ФОП), ну, типа Долярчика только ещё мельче. Есть у меня магазинчик 100 кв.м., помещение своё, не в аренде. И что же получается. Значит, отменят мне ЕСВ, зато поднимут налог на недвижимость и землю. Ставлю 10 против одного, что в результате всех этих "покращень", в сумме мне придётся платить больше.
P.S. Дядя Милованов, может уже оставить всё как есть, а?
Здесь примкнуть к клубу миллионеров можно просто читая форум.
Тут такого типа ,,миллионеры,, которые считают 30к бакинских - копейки, и тут же 2,5к грн за оценку - отменяют сделку, бо дорого!
Я прочёл так, что оценщики выкатили неприемлимую сумму оценки ( - слишком большую, и связанные с оценочной ценой затраты становились слишком большими - ), и это было камнем преткновения, а не 2500 грн. Benefit of the doubt, так сказать.
Способы оценки ВВП вы прочитали, а определение ВВП - забыли? ))
зростання значення W — заробітна плата - приводить до зростання значення Y - ВВП
Надо смотреть в комплексе с другими параметрами этой формулы. P – валовая прибыль субъектов хозяйственной деятельности
Увеличение W вполне возможно за счет уменьшения Р, тогда ВВП или будет неизменным, несмотря на повышение заработной платы. Или может увеличение W частично поглощено.
Если я в своей фирме просто увеличу зарплату без увеличения производительности труда и неизменности оборота и других параметров, думаю это приведет только к изменению в структуре себестоимости, но никак не изменит вклад моей фирмы в общий ВВП. Так выглядит с точки зрения математики и логики, если что я не специалист по ВВП, строго не судите.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.