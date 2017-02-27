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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3389339033913392>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:проблема, что год назад оценка в том же офисе была 800грн, а не 2500грн.
никак не один 1%, а 7% от оценочной стоимости (5% налог с продажи, пенс фонд 1% и еще пошлина 1%)

1)Уже оценка вообще ничего не стоит, безплатная.
2) 5% платится если владеете обьектом недвижемости менее 3х лет.
3)1% пенс фонд - это да,надо платить, а 1% гос пошлину - только в гос нотариусе. Если частный потребует гос пошлину оплатить - попросите реквезиты и скажите что сами пойдете в банк и заплатите (только проверте реквезиты что бы действительно были государственные а не нотариуса), посмотрите на их выражение лица :wink:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:37

  prodigy написав:ваша 30к это реальная мелочь :mrgreen:

Здесь примкнуть к клубу миллионеров можно просто читая форум.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:40

  prodigy написав:
  vladus17 написав:
  prodigy написав:интересно люди тут рассуждают насчет мешка денег проверить в Привате...
деньги любят тишину (даже заработанные честно)

Любая обменка (что без очереди стоит) проверит за 50 грн, не 1 раз так делал. Правда суммы куда меньше 30К. 30ку за те же 100грн проверит без проблем.
  prodigy написав:оценка имущества стоила осенью гораздо дороже 1000грн...
мне сразу объявили сумму 2500грн у оценщика (при том , что "база" выдала мне стоимость такую, что я передумал продавать и отменил сделку

В чем проблема 1% заплатить от оценки плюс 2500грн за услугу? И это от человека слышу что еще пару постов назад утверждал что 30к баксов это мелочь а 1000грн банку за услугу у нотара - вообще стыдно даже вспоминать такую мелочь.

Поменялся оператор учетки, что ли???


проблема, что год назад оценка в том же офисе была 800грн, а не 2500грн.
никак не один 1%, а 7% от оценочной стоимости (5% налог с продажи, пенс фонд 1% и еще пошлина 1%)

ваша 30к это реальная мелочь :mrgreen:

Цены оценки у оценщиков не меняется уже давно. Сумма свыше оценки - это плата за услуги внесения в государственную базу площадкам Яценка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:43

  ruvex написав:
  prodigy написав:ваша 30к это реальная мелочь :mrgreen:

Здесь примкнуть к клубу миллионеров можно просто читая форум.

Тут такого типа ,,миллионеры,, которые считают 30к бакинских - копейки, и тут же 2,5к грн за оценку - отменяют сделку, бо дорого! :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:46

  Pupsik написав:
  zРадио написав:
PS: рост зарплат по определению не может быть причиной роста ВВП - это его следствие. Фейсбучный эксперт такой фейсбучный :mrgreen:


ох...ть :mrgreen:

Валовий внутрішній продукт обчислюють трьома методами:
1.За сумою доходів (розподільчий метод). За цим методом величина ВВП становить суму первинних доходів економічних суб'єктів.

Y=w+R+I+P+A+T

w — заробітна плата (грошова винагорода за працю робітників, службовців, а також додаткові виплати на соціальне забезпечення, соціальне страхування тощо);


Способы оценки ВВП вы прочитали, а определение ВВП - забыли? )) Причина и следствие - это не про способ подсчета, а про способ создания. Зарплата платится за труд, который участвует в создании товара, или услуги. Они и составляют ВВП (собственно, ответ в самом определении).

Единственным способом роста ВВП (в постоянных ценах) является рост выпуска! А как посчитали этот рост - дело, не имеющее отношения к дискуссии
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 23:04

  zРадио написав:
Y=w+R+I+P+A+T

w — заробітна плата

Способы оценки ВВП вы прочитали, а определение ВВП - забыли? ))


зростання значення W — заробітна плата - приводить до зростання значення Y - ВВП
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 23:10

...

  andrein написав:Новая идея Милованова состоит в том, чтобы за счет изменений налоговой политики стимулировать создание рабочих мест и повышение заработных плат. "Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда же взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых и на пенсии? Я бы предложил увеличить налоги на активы - недвижимость и др.", - заявил министр экономики.

Восемь пунктов предложений Милованова заключаются в следующем. Нужно отменить единый социальный взнос (ЕСВ) и максимально снизить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). А для компенсации поднять налог на недвижимость, налог на землю и другие активы.

Среди идей министра - улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы, налог на добавленную стоимость (НДС) оставить на том же уровне, но улучшить его сбор.

Покупайте хатынки, и побольше. Скоро будэ. :)

Вот я мелкий частный предприниматель (ФОП), ну, типа Долярчика только ещё мельче.
Есть у меня магазинчик 100 кв.м., помещение своё, не в аренде. И что же получается. Значит, отменят мне ЕСВ, зато поднимут налог на недвижимость и землю. Ставлю 10 против одного, что в результате всех этих "покращень", в сумме мне придётся платить больше.

P.S. Дядя Милованов, может уже оставить всё как есть, а?
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 23:10

  vladus17 написав:
  ruvex написав:
  prodigy написав:ваша 30к это реальная мелочь :mrgreen:

Здесь примкнуть к клубу миллионеров можно просто читая форум.

Тут такого типа ,,миллионеры,, которые считают 30к бакинских - копейки, и тут же 2,5к грн за оценку - отменяют сделку, бо дорого! :mrgreen:

Я прочёл так, что оценщики выкатили неприемлимую сумму оценки ( - слишком большую, и связанные с оценочной ценой затраты становились слишком большими - ), и это было камнем преткновения, а не 2500 грн. Benefit of the doubt, так сказать.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 23:23

  Pupsik написав:
  zРадио написав:
Y=w+R+I+P+A+T

w — заробітна плата

Способы оценки ВВП вы прочитали, а определение ВВП - забыли? ))


зростання значення W — заробітна плата - приводить до зростання значення Y - ВВП


Надо смотреть в комплексе с другими параметрами этой формулы.
P – валовая прибыль субъектов хозяйственной деятельности

Увеличение W вполне возможно за счет уменьшения Р, тогда ВВП или будет неизменным, несмотря на повышение заработной платы. Или может увеличение W частично поглощено.

Если я в своей фирме просто увеличу зарплату без увеличения производительности труда и неизменности оборота и других параметров, думаю это приведет только к изменению в структуре себестоимости, но никак не изменит вклад моей фирмы в общий ВВП.
Так выглядит с точки зрения математики и логики, если что я не специалист по ВВП, строго не судите. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 00:18

Попалась интересная статья из прошлого, 2011 год

Швейцария решила административными методами приостановить все более опасный для экономики страны взлет национальной денежной единицы.

https://www.dw.com/ru/%D1%88%D0%B2%D0%B ... a-15367868
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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