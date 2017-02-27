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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 січ, 2020 00:27
freeze
Так наши "социально опасные" Милованушки прямо заявляют что надеются или рассчитывают на дальнейшее укрепление гривни
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов надеется на укрепление курса в 2020 году. Об этом он написал в Facebook.
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Alex2007
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