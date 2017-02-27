Додано: Сер 08 січ, 2020 02:54

Гривна нонче защитный актив, так что завтра ждем резкого ее укрепления вслед за золотом.

Иранский телеканал Press TV подтвердил, что «десятки ракет» класса «земля-земля» были выпущены Корпусом стражей исламской революции в рамках операции возмездия за убийство генерала Касема Солеймани.

Да ну, не думаю. Гривна "связана" с долларом.Индекс доллара обрушили, S&P обрушили.Биток взлетел, вот он "защитный актив", ну и золото, иена, как всегда.Рискну предположить, что Фунт подрастёт(я в него влез).Смущает, что несмотря на истерию по случаю войны, все пары ходят точно по уровням, очень технично отрабатывая цели!Такое впечатление, что всё было срежесированно в политике для достижения нужного эффекта на рынках!А вообще то, коллеги, в интересное время живём. Как бы не замутили "мировую", если Китай втянут и Россию, то и мы автоматом попадём под раздачу.Пентагон подтвердил попадание ракет...У Трампа срочное совещание...