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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3390339133923393>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 00:27

freeze

Так наши "социально опасные" Милованушки прямо заявляют что надеются или рассчитывают на дальнейшее укрепление гривни
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов надеется на укрепление курса в 2020 году. Об этом он написал в Facebook.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 01:29

  s0v7a написав:. Львів і Хмельницький досі святкують!
Трошки по доляру припав Дніпро, та загалом зменшили маржу. Харків як по доляру так і по євро з маржою в 1 копійку!ВО[/size]Хай щастить![/color]
Вчора спокійно у Львові купив по 23-90 , вікна світили 24-00 на продаж.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 02:03

  change_pm написав:
  Yuri_T написав:речь была не о конкретном фин.моне или его отсутствии.
речь шла о том, что вільнолюдина даже мизерные проценты налогов и сборов платить не желает.
категорически.
и причин найдёт массу. каждая из которых будет существеннее предыдущих.

потому нет смысла говорить о ПФ и его наполнении через платежи граждан.
в наших условиях уменьшения трудоспособного населения под юрисдикцией "Украина" ПФ будет дотационным от средств бюджета


Не находите странным, что та же вильнолюдина при пересечении западной границы сразу и налоги начинает платить, и правила по большому счету соблюдать?

не нахожу странным.
наша локация всеми (или почти всеми) местными давно воспринимается как территория тотального беззакония, правовой анархии, коррупции, рейдерства, кидалова.
причин много и низкое правосознание это следствие, конечно, не причина.
там тоже не везде фонтан, особенно в южных европейских странах.
но когда попадаешь на север, в Швецию или Норвегию, даже Данию и Бельгию, не говоря уже о Британии, мозги сразу становятся на место.
на подсознательном уровне ощущаешь, что спуска не будет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 02:12

  pesikot написав:Но фин.мониторинг там был.

само собой.
формально все обложатся бумажками.
проблемы отдельно взятых банков меня вообще не интересуют. смотрю на систему в целом.

но воз и ныне там, не желает вильнолюдына вести себя корректно и слезть с пальмы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 02:25

  Replay написав:Вiйна походу розпочалася???


Гривна нонче защитный актив, так что завтра ждем резкого ее укрепления вслед за золотом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 02:54

Zebra
Гривна нонче защитный актив, так что завтра ждем резкого ее укрепления вслед за золотом.

Да ну, не думаю. Гривна "связана" с долларом.

Индекс доллара обрушили, S&P обрушили.
Биток взлетел, вот он "защитный актив", ну и золото, иена, как всегда.
Рискну предположить, что Фунт подрастёт(я в него влез).
Смущает, что несмотря на истерию по случаю войны, все пары ходят точно по уровням, очень технично отрабатывая цели!
Такое впечатление, что всё было срежесированно в политике для достижения нужного эффекта на рынках! :shock:

А вообще то, коллеги, в интересное время живём. Как бы не замутили "мировую", если Китай втянут и Россию, то и мы автоматом попадём под раздачу. :o

Иранский телеканал Press TV подтвердил, что «десятки ракет» класса «земля-земля» были выпущены Корпусом стражей исламской революции в рамках операции возмездия за убийство генерала Касема Солеймани.

Пентагон подтвердил попадание ракет...
У Трампа срочное совещание...
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 03:12

  Replay написав:Zebra
Гривна нонче защитный актив, так что завтра ждем резкого ее укрепления вслед за золотом.

Да ну, не думаю. Гривна "связана" с долларом.

Ожидайте новых инвесторов в ОВГЗ с чемоданами кровавых долларов которые они будут конвертировать на межбанке. 2019 год показал, что даже в случае ядерной войны, гривне ничего не угрожает, она весь прошлый год конкурировала с золотом и теперь выступает в глазах нерезидентов как надежная бумага, сберегающая ценность, казначество исправно всем все платит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yp1ripe написав:Я прочёл так, что оценщики выкатили неприемлимую сумму оценки ( - слишком большую, и связанные с оценочной ценой затраты становились слишком большими - ), и это было камнем преткновения, а не 2500 грн. Benefit of the doubt, так сказать.

Все верно. I just wanted it to sound more drastic :)
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:18

на мб пока 5 коп рост, а самолёт таки сбили...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:а самолёт таки сбили...

читав в новинах що мотор загорівся, типу тех-неполадки
в різних ЗМІ до речі різна к-сть жертв
+50грн !
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