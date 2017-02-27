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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 січ, 2020 00:27
freeze
Так наши "социально опасные" Милованушки прямо заявляют что надеются или рассчитывают на дальнейшее укрепление гривни
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов надеется на укрепление курса в 2020 году. Об этом он написал в Facebook.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 01:29
s0v7a написав:
. Львів і Хмельницький досі святкують!
Трошки по доляру припав Дніпро, та загалом зменшили маржу. Харків як по доляру так і по євро з маржою в 1 копійку!
ВО[/size]Хай щастить![/color]
Вчора спокійно у Львові купив по 23-90 , вікна світили 24-00 на продаж.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 08 січ, 2020 02:03
change_pm написав: Yuri_T написав:
речь была не о конкретном фин.моне или его отсутствии.
речь шла о том, что вільнолюдина даже мизерные проценты налогов и сборов платить не желает.
категорически.
и причин найдёт массу. каждая из которых будет существеннее предыдущих.
потому нет смысла говорить о ПФ и его наполнении через платежи граждан.
в наших условиях уменьшения трудоспособного населения под юрисдикцией "Украина" ПФ будет дотационным от средств бюджета
Не находите странным, что та же вильнолюдина при пересечении западной границы сразу и налоги начинает платить, и правила по большому счету соблюдать?
не нахожу странным.
наша локация всеми (или почти всеми) местными давно воспринимается как территория тотального беззакония, правовой анархии, коррупции, рейдерства, кидалова.
причин много и низкое правосознание это следствие, конечно, не причина.
там тоже не везде фонтан, особенно в южных европейских странах.
но когда попадаешь на север, в Швецию или Норвегию, даже Данию и Бельгию, не говоря уже о Британии, мозги сразу становятся на место.
на подсознательном уровне ощущаешь, что спуска не будет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 08 січ, 2020 02:12
pesikot написав:
Но фин.мониторинг там был.
само собой.
формально все обложатся бумажками.
проблемы отдельно взятых банков меня вообще не интересуют. смотрю на систему в целом.
но воз и ныне там, не желает вильнолюдына вести себя корректно и слезть с пальмы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 08 січ, 2020 02:25
Replay написав:
Вiйна походу розпочалася???
Гривна нонче защитный актив, так что завтра ждем резкого ее укрепления вслед за золотом.
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Zebra
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Додано: Сер 08 січ, 2020 02:54
Zebra
Гривна нонче защитный актив, так что завтра ждем резкого ее укрепления вслед за золотом.
Да ну, не думаю. Гривна "связана" с долларом.
Индекс доллара обрушили, S&P обрушили.
Биток взлетел, вот он "защитный актив", ну и золото, иена, как всегда.
Рискну предположить, что Фунт подрастёт(я в него влез).
Смущает, что несмотря на истерию по случаю войны, все пары ходят точно по уровням, очень технично отрабатывая цели!
Такое впечатление, что всё было срежесированно в политике для достижения нужного эффекта на рынках!
А вообще то, коллеги, в интересное время живём. Как бы не замутили "мировую", если Китай втянут и Россию, то и мы автоматом попадём под раздачу.
Иранский телеканал Press TV подтвердил, что «десятки ракет» класса «земля-земля» были выпущены Корпусом стражей исламской революции в рамках операции возмездия за убийство генерала Касема Солеймани.
Пентагон подтвердил попадание ракет...
У Трампа срочное совещание...
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Replay
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Додано: Сер 08 січ, 2020 03:12
Replay написав:Zebra
Гривна нонче защитный актив, так что завтра ждем резкого ее укрепления вслед за золотом.
Да ну, не думаю. Гривна "связана" с долларом.
Ожидайте новых инвесторов в ОВГЗ с чемоданами кровавых долларов которые они будут конвертировать на межбанке. 2019 год показал, что даже в случае ядерной войны, гривне ничего не угрожает, она весь прошлый год конкурировала с золотом и теперь выступает в глазах нерезидентов как надежная бумага, сберегающая ценность, казначество исправно всем все платит.
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Zebra
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Додано: Сер 08 січ, 2020 09:58
yp1ripe написав:
Я прочёл так, что оценщики выкатили неприемлимую сумму оценки ( - слишком большую, и связанные с оценочной ценой затраты становились слишком большими - ), и это было камнем преткновения, а не 2500 грн. Benefit of the doubt, так сказать.
Все верно. I just wanted it to sound more drastic
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Додано: Сер 08 січ, 2020 10:18
на мб пока 5 коп рост, а самолёт таки сбили...
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edvardd
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Додано: Сер 08 січ, 2020 10:28
edvardd написав:
а самолёт таки сбили...
читав в новинах що мотор загорівся, типу тех-неполадки
в різних ЗМІ до речі різна к-сть жертв
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