Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 січ, 2020 17:18
Captain Obvious написав:
Не исключаю еще один загон 4—7 числа.
Ну, я предупреждал.
Погрешность в один день.
Captain Obvious
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:02
У Нацбанку заявили, що не бачать загроз для девальвації гривні і очікують, що національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.
Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю UATV. "Для національної валюти немає ніяких зовнішніх загроз зараз для того, аби вона девальвувала. Сьогоднішній рівень відображає рівень економіки. І ми навпаки бачимо, що у разі, якщо всі реформи та програми уряду буде реалізовано, то теоретично є бачення, що вона може ревальвувати й надалі", - зазначила Рожкова.
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Moneta
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:19
Moneta написав:
У Нацбанку заявили, що не бачать загроз для девальвації гривні і очікують, що національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.
Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю UATV.
"Для національної валюти немає ніяких зовнішніх загроз зараз для того, аби вона девальвувала. Сьогоднішній рівень відображає рівень економіки.
І ми навпаки бачимо, що у разі, якщо всі реформи та програми уряду буде реалізовано, то теоретично є бачення, що вона може ревальвувати й надалі", - зазначила Рожкова.
Если вы цитируете Рожкову, то цитируйте до конца. Там дальше есть одно НО...И это но перечеркивает все выше изложенное.Не вводите нас в Оману.
Дед Мороз
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:25
Moneta написав:
У Нацбанку заявили, що не бачать загроз для девальвації гривні і очікують, що національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.
Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю UATV.
"Для національної валюти немає ніяких зовнішніх загроз зараз для того, аби вона девальвувала. Сьогоднішній рівень відображає рівень економіки.
І ми навпаки бачимо, що у разі, якщо всі реформи та програми уряду буде реалізовано, то теоретично є бачення, що вона може ревальвувати й надалі", - зазначила Рожкова.
А тем временем
курс доллара на межбанке пробил 24-ку
, в Киеве и Харькове на опте уже 24,20 продажа.
Если до этого был разрыв больше гривни, то сейчас все четенько... Жду выступления группы "скоробудет22".
Искатель
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:26
zzzzzz написав:
Продажа по Киеву уже 24,15
Завтра с утра легко можем увидеть продажу по 24,50
А вам интересны аски на лоха ?
Или биды для слива?
Да и что-то странное, нет массовых сообщений о посадке перед ракетой в вагон под номером 23.80.
Или ещё просто не время?
Если закрепился по приёмах на нале и на МБ выше 24,то тогда повылазят синусы и оксаны анаксо?
Востаннє редагувалось
somilitark
в Сер 08 січ, 2020 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:26
somilitark написав: zzzzzz написав:
Продажа по Киеву уже 24,15
Завтра с утра легко можем увидеть продажу по 24,50
А вам интересны аски на лоха ?
Или биды для слива?
А Вы уверены, что сейчас надо сливать доллар?
Искатель
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:27
Дед Мороз написав: Moneta написав:
У Нацбанку заявили, що не бачать загроз для девальвації гривні і очікують, що національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.
Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю UATV.
"Для національної валюти немає ніяких зовнішніх загроз зараз для того, аби вона девальвувала. Сьогоднішній рівень відображає рівень економіки.
І ми навпаки бачимо, що у разі, якщо всі реформи та програми уряду буде реалізовано, то теоретично є бачення, що вона може ревальвувати й надалі", - зазначила Рожкова.
Если вы цитируете Рожкову, то цитируйте до конца. Там дальше есть одно НО...И это но перечеркивает все выше изложенное.Не вводите нас в Оману.
все,что сказано до НО,лошадиное г***о.
dimson
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:29
А Вы уверены, что сейчас надо сливать доллар?
[/quote]
Искатель я ни в чём не уверен,есть немножко грн,пополню грндепо
Эти бури в стакане не интересны))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:32
Тут ось пишуть: Резервы Нацбанка превысили рекордные $25 миллиардов По итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд (в эквиваленте), достигнув семилетнего максимума с декабря 2012 года.(С)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:33
somilitark написав: zzzzzz написав:
Продажа по Киеву уже 24,15
Завтра с утра легко можем увидеть продажу по 24,50
А вам интересны аски на лоха ?
Или биды для слива?
Да и что-то странное, нет массовых сообщений о посадке перед ракетой в вагон под номером 23.80.
Или ещё просто не время?
Если закрепился по приёмах на нале и на МБ выше 24,то тогда повылазят синусы и оксаны анаксо?
А почему Вы переживаете? Если у Вас долларовые сбережения - какая разница какой на момент курс - 23.8, 25.8 или 18.8? Вот для мелких спекулей - это конечно важно. Но 2013-2014 года хорошо научили: нагибаясь за валяющимся пяточком не забывай про зад...
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