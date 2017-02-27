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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3396339733983399>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:18

  Captain Obvious написав:
Не исключаю еще один загон 4—7 числа.


Ну, я предупреждал.
Погрешность в один день.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:02

У Нацбанку заявили, що не бачать загроз для девальвації гривні і очікують, що національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.

Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю UATV.

"Для національної валюти немає ніяких зовнішніх загроз зараз для того, аби вона девальвувала. Сьогоднішній рівень відображає рівень економіки.

І ми навпаки бачимо, що у разі, якщо всі реформи та програми уряду буде реалізовано, то теоретично є бачення, що вона може ревальвувати й надалі", - зазначила Рожкова.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:19

  Moneta написав:У Нацбанку заявили, що не бачать загроз для девальвації гривні і очікують, що національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.

Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю UATV.

"Для національної валюти немає ніяких зовнішніх загроз зараз для того, аби вона девальвувала. Сьогоднішній рівень відображає рівень економіки.

І ми навпаки бачимо, що у разі, якщо всі реформи та програми уряду буде реалізовано, то теоретично є бачення, що вона може ревальвувати й надалі", - зазначила Рожкова.

Если вы цитируете Рожкову, то цитируйте до конца. Там дальше есть одно НО...И это но перечеркивает все выше изложенное.Не вводите нас в Оману.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:25

  Moneta написав:У Нацбанку заявили, що не бачать загроз для девальвації гривні і очікують, що національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.

Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю UATV.

"Для національної валюти немає ніяких зовнішніх загроз зараз для того, аби вона девальвувала. Сьогоднішній рівень відображає рівень економіки.

І ми навпаки бачимо, що у разі, якщо всі реформи та програми уряду буде реалізовано, то теоретично є бачення, що вона може ревальвувати й надалі", - зазначила Рожкова.

А тем временем курс доллара на межбанке пробил 24-ку, в Киеве и Харькове на опте уже 24,20 продажа.
Если до этого был разрыв больше гривни, то сейчас все четенько... Жду выступления группы "скоробудет22".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:26

  zzzzzz написав:Продажа по Киеву уже 24,15

Завтра с утра легко можем увидеть продажу по 24,50

А вам интересны аски на лоха ?
Или биды для слива?
Да и что-то странное, нет массовых сообщений о посадке перед ракетой в вагон под номером 23.80.

Или ещё просто не время?

Если закрепился по приёмах на нале и на МБ выше 24,то тогда повылазят синусы и оксаны анаксо?
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 08 січ, 2020 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:26

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:Продажа по Киеву уже 24,15

Завтра с утра легко можем увидеть продажу по 24,50

А вам интересны аски на лоха ?
Или биды для слива?


А Вы уверены, что сейчас надо сливать доллар? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:27

  Дед Мороз написав:
  Moneta написав:У Нацбанку заявили, що не бачать загроз для девальвації гривні і очікують, що національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.

Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю UATV.

"Для національної валюти немає ніяких зовнішніх загроз зараз для того, аби вона девальвувала. Сьогоднішній рівень відображає рівень економіки.

І ми навпаки бачимо, що у разі, якщо всі реформи та програми уряду буде реалізовано, то теоретично є бачення, що вона може ревальвувати й надалі", - зазначила Рожкова.

Если вы цитируете Рожкову, то цитируйте до конца. Там дальше есть одно НО...И это но перечеркивает все выше изложенное.Не вводите нас в Оману.

все,что сказано до НО,лошадиное г***о.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:29

А Вы уверены, что сейчас надо сливать доллар? :)[/quote]
Искатель я ни в чём не уверен,есть немножко грн,пополню грндепо :!:

Эти бури в стакане не интересны))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:32

Тут ось пишуть:
Резервы Нацбанка превысили рекордные $25 миллиардов
По итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд (в эквиваленте), достигнув семилетнего максимума с декабря 2012 года.(С)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:33

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:Продажа по Киеву уже 24,15

Завтра с утра легко можем увидеть продажу по 24,50

А вам интересны аски на лоха ?
Или биды для слива?
Да и что-то странное, нет массовых сообщений о посадке перед ракетой в вагон под номером 23.80.

Или ещё просто не время?

Если закрепился по приёмах на нале и на МБ выше 24,то тогда повылазят синусы и оксаны анаксо?


А почему Вы переживаете? Если у Вас долларовые сбережения - какая разница какой на момент курс - 23.8, 25.8 или 18.8? Вот для мелких спекулей - это конечно важно. Но 2013-2014 года хорошо научили: нагибаясь за валяющимся пяточком не забывай про зад...
lrs7719
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