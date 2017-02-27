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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:45
somilitark написав:
Если закрепился по приёмах на нале и на МБ выше 24,то тогда повылазят синусы и оксаны анаксо?
Головне, щоб не прискакав, виживший після Різдвяної ночі довгих ножів, Кабанчик.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:50
Libo не видаляються! Весь оффтоп переноситься в Політичні дискусії
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:51
а что там Трамп такого сказал что нефть сходу -4% ?
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