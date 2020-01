yp1ripe написав:

edvardd написав: уже нашли остатки зенитной ракеты 9M331 комплекса ТОР-M1

Пока не подтверждено. Затрудняются привязать к местности.The problem with this photo of the remains of an AA missile is it's been taken at an angle where it'll be next to impossible to geolocate, so unless another image appears which can be geolocated it won't be possible to verify it's in Iran.