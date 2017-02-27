edvardd написав:уже нашли остатки зенитной ракеты 9M331 комплекса ТОР-M1
Пока не подтверждено. Затрудняются привязать к местности.
The problem with this photo of the remains of an AA missile is it's been taken at an angle where it'll be next to impossible to geolocate, so unless another image appears which can be geolocated it won't be possible to verify it's in Iran. https://twitter.com/bellingcat/status/1 ... 9002475521
Самая слабая сторона этого фото - не отсутствие возможности определить геолокацию, а нахождение на нем же пластикового контейнера еды самолета рядом с обломком ракеты. Очень маловероятно их приземление в одном месте.
Но версия иранских ПВО не отпадает - они уже "умудрялись" сбивать ложные цели. Например, F-4 Phantom собственных ВВС в районе Бушерской АЭС...
greenozon написав:Загинуло майже 200 людей хтось вкурсі як коли і скільки будуть компенсувати? МАУ = банкрут?
Это зависит от результатов расследования. Например: Американский авиаконцерн Boeing в среду, 3 июля, объявил, что выделит 100 млн долларов родственникам жертв крушений самолетов Boeing 737 Max в октябре 2018-го и в марте 2019 года в Индонезии и Эфиопии. В результате этих авиакатастроф погибли в общей сложности 346 человек.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Вкладчик1234 написав:Если бы они были не при чём, то отдали бы эти ящики, и "избавились от проблемы". Зачем им эти ящики? Чтоб поиметь головняк (если предположить, что они не виноваты)?
Летчик, когда происходит ЧП при взлете и наборе высоты, первое что делает так это докладывает диспетчеру и запрашивает аэропорт вылета об экстренной посадке. Так поступают практически всегда. Когда есть несколько секунд. В нашем случае экипаж на связь не вышел. Сигнал SOS не подал. Что-то внезапное. Запись системы САРПП (черный ящик) выглядит как кардиограмма сердца, только там много линий, каждая из которых показывает работу отдельной системы. Если из строя выходит одна система, то одна из линий постепенно начинает идти вниз, за ней через время начинает снижаться другая (т.е. выходит из строя другая система), потом третья и т.д. Т.е. выход из строя самолета происходит во времени... При попадании ракеты или взрыве на борту все линии резко вниз и обрываются - мгновенный выход всех систем. Плюс фиксируются еще внутренние переговоры экипажа … Правду узнает тот, кто получит доступ к черным ящикам.
edvardd написав:уже нашли остатки зенитной ракеты 9M331 комплекса ТОР-M1
Пока не подтверждено. Затрудняются привязать к местности.
The problem with this photo of the remains of an AA missile is it's been taken at an angle where it'll be next to impossible to geolocate, so unless another image appears which can be geolocated it won't be possible to verify it's in Iran. https://twitter.com/bellingcat/status/1 ... 9002475521
Самая слабая сторона этого фото - не отсутствие возможности определить геолокацию, а нахождение на нем же пластикового контейнера еды самолета рядом с обломком ракеты. Очень маловероятно их приземление в одном месте.
Но версия иранских ПВО не отпадает - они уже "умудрялись" сбивать ложные цели. Например, F-4 Phantom собственных ВВС в районе Бушерской АЭС...