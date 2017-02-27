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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34063407340834093410>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:14

  yp1ripe написав:
  edvardd написав:уже нашли остатки зенитной ракеты 9M331 комплекса ТОР-M1


Пока не подтверждено. Затрудняются привязать к местности.

The problem with this photo of the remains of an AA missile is it's been taken at an angle where it'll be next to impossible to geolocate, so unless another image appears which can be geolocated it won't be possible to verify it's in Iran.
https://twitter.com/bellingcat/status/1 ... 9002475521


Самая слабая сторона этого фото - не отсутствие возможности определить геолокацию, а нахождение на нем же пластикового контейнера еды самолета рядом с обломком ракеты. Очень маловероятно их приземление в одном месте.

Но версия иранских ПВО не отпадает - они уже "умудрялись" сбивать ложные цели. Например, F-4 Phantom собственных ВВС в районе Бушерской АЭС...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:хтось вкурсі як коли і скільки будуть компенсувати?
МАУ = банкрут?
ток ему известно https://www.facebook.com/AtheistSoldier ... highlights
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:17

  greenozon написав:Загинуло майже 200 людей
хтось вкурсі як коли і скільки будуть компенсувати?
МАУ = банкрут?


Это зависит от результатов расследования.
Например:
Американский авиаконцерн Boeing в среду, 3 июля, объявил, что выделит 100 млн долларов родственникам жертв крушений самолетов Boeing 737 Max в октябре 2018-го и в марте 2019 года в Индонезии и Эфиопии. В результате этих авиакатастроф погибли в общей сложности 346 человек.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:18

  Вкладчик1234 написав:Если бы они были не при чём, то отдали бы эти ящики, и "избавились от проблемы".
Зачем им эти ящики? Чтоб поиметь головняк (если предположить, что они не виноваты)?


Летчик, когда происходит ЧП при взлете и наборе высоты, первое что делает так это докладывает диспетчеру и запрашивает аэропорт вылета об экстренной посадке. Так поступают практически всегда. Когда есть несколько секунд. В нашем случае экипаж на связь не вышел. Сигнал SOS не подал. Что-то внезапное.
Запись системы САРПП (черный ящик) выглядит как кардиограмма сердца, только там много линий, каждая из которых показывает работу отдельной системы. Если из строя выходит одна система, то одна из линий постепенно начинает идти вниз, за ней через время начинает снижаться другая (т.е. выходит из строя другая система), потом третья и т.д. Т.е. выход из строя самолета происходит во времени...
При попадании ракеты или взрыве на борту все линии резко вниз и обрываются - мгновенный выход всех систем.
Плюс фиксируются еще внутренние переговоры экипажа …
Правду узнает тот, кто получит доступ к черным ящикам.
:idea: :idea: :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:21

  Яша написав:Искатель, так нбу сегодня покупал или продавал?

*Відправлено з Чату

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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:28

  zzzzzz написав:Господи, ну когда ты прекратишь тут бред свой писать........

Борт взлетел почти с часовым опозданием , а именно на 57 минут.

Как видно на первом скрине, ограничений на взлет не было.

Время местное Иран. UTC +0330

МАУ взлет 06:12 ( Тегеран - Киев)
Катар айрлаинс 05:39 ( Тегеран - Гонконг )
Атлас глобал 05:17 ( Тегеран - Стамбул )
Туркиш айрлайнс 05:07 ( Тегеран - Стамбул )
Катар айрлайнс 05:01 ( Тегеран - Доха )

Рейс МАУ должен был взлетать в 05:15 а взлетел на 57 минут позже в 06:12.

Как видно по второму скрину, из статистики предыдущих рейсов, такого опоздания не было, было на 21 минуту , не более.

Здесь все скрины
https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... 8207934492

График вылета самолетов из аэропорта Имама Хомени можешь найти в открытом доступе

Мда, а самоли муслимских операторов то не тронули.

Зато шестеркам пиндосов (ну как они в иране считают) птичку сразу приземлили...
Востаннє редагувалось escobar в Чет 09 січ, 2020 00:06, всього редагувалось 2 разів.
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:28

  zРадио написав:
  yp1ripe написав:
  edvardd написав:уже нашли остатки зенитной ракеты 9M331 комплекса ТОР-M1


Пока не подтверждено. Затрудняются привязать к местности.

The problem with this photo of the remains of an AA missile is it's been taken at an angle where it'll be next to impossible to geolocate, so unless another image appears which can be geolocated it won't be possible to verify it's in Iran.
https://twitter.com/bellingcat/status/1 ... 9002475521


Самая слабая сторона этого фото - не отсутствие возможности определить геолокацию, а нахождение на нем же пластикового контейнера еды самолета рядом с обломком ракеты. Очень маловероятно их приземление в одном месте.

Но версия иранских ПВО не отпадает - они уже "умудрялись" сбивать ложные цели. Например, F-4 Phantom собственных ВВС в районе Бушерской АЭС...

это не пластик МАУ, таких контейнеров в городе полно, пластк МАУ с выгибом:
https://www.avianews.com/airlines/advic ... meal.shtml
координаты падения: Location: 35.5606515, 51.1029053
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:Еще раз повторю - и это на фоне значительного укрепления гривны.
а еще раз можете повторить?
serp6769
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:38

escobar написав:Мда, а самолеты муслимских операторов то не тронули.

Зато у шестерок пиндосов (ну как они в иране считают) птичку сразу приземлили...


Вы список погибших видели? Там подавляющее большинство, более 140, мусульманские фамилии, судя по всему иранцы, или как там правильно персы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Вы список погибших видели? Там подавляющее большинство, более 140, мусульманские фамилии, судя по всему иранцы, или как там правильно персы.

Та видно, що випадково збили. Чекали трамповську отвєтку, от в когось нерви не витримали.
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