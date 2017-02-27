Додано: Сер 08 січ, 2020 23:18

Вкладчик1234 написав: Если бы они были не при чём, то отдали бы эти ящики, и "избавились от проблемы".

Зачем им эти ящики? Чтоб поиметь головняк (если предположить, что они не виноваты)? Если бы они были не при чём, то отдали бы эти ящики, и "избавились от проблемы".Зачем им эти ящики? Чтоб поиметь головняк (если предположить, что они не виноваты)?

Летчик, когда происходит ЧП при взлете и наборе высоты, первое что делает так это докладывает диспетчеру и запрашивает аэропорт вылета об экстренной посадке. Так поступают практически всегда. Когда есть несколько секунд. В нашем случае экипаж на связь не вышел. Сигнал SOS не подал. Что-то внезапное.Запись системы САРПП (черный ящик) выглядит как кардиограмма сердца, только там много линий, каждая из которых показывает работу отдельной системы. Если из строя выходит одна система, то одна из линий постепенно начинает идти вниз, за ней через время начинает снижаться другая (т.е. выходит из строя другая система), потом третья и т.д. Т.е. выход из строя самолета происходит во времени...При попадании ракеты или взрыве на борту все линии резко вниз и обрываются - мгновенный выход всех систем.Плюс фиксируются еще внутренние переговоры экипажа …Правду узнает тот, кто получит доступ к черным ящикам.