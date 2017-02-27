zРадио написав:Самая слабая сторона этого фото - не отсутствие возможности определить геолокацию, а нахождение на нем же пластикового контейнера еды самолета рядом с обломком ракеты. Очень маловероятно их приземление в одном месте.
Но версия иранских ПВО не отпадает - они уже "умудрялись" сбивать ложные цели. Например, F-4 Phantom собственных ВВС в районе Бушерской АЭС...
Bellingcat говорит о том, что они не могут подтвердить, что снимок действительно сделан в поле обломков. Без такой привязки это не доказательство. Если и когда будут другие снимки, тогда можно будет делать какие-то выводы.
Происхождение пластикового контейнера и принадлежность его самолёту это вообще темна вода в облацех. Канава и канава. В ней пластиковый мусор.
А ты говорил... Официальные власти Ирана, может, и пали ниц по дипломатическим каналам, но на БВ столько радикальных группировок, никому особо не подчиняющихся, что их "месть" может продолжится и дальше. До Штатов вряд ли дотянутся, но осуществить теракт на территории союзников/баз США - вполне реально
Официальные власти Ирана, может, и пали ниц по дипломатическим каналам
Да ничего там не было решено! Я слушал Трампа, онлайн. Это была "хотелка", попытка Замять ситуацию. Ну и по Нефти, S&P, я по стакану видел "неладное"... Ночью - взяли Цель, потом пошло закрытие позиций... Я вот, к закрытию, в лонги стал нефть, золото, и держу в битках.. посмотрим!
zРадио написав:Самая слабая сторона этого фото - не отсутствие возможности определить геолокацию, а нахождение на нем же пластикового контейнера еды самолета рядом с обломком ракеты. Очень маловероятно их приземление в одном месте.
Но версия иранских ПВО не отпадает - они уже "умудрялись" сбивать ложные цели. Например, F-4 Phantom собственных ВВС в районе Бушерской АЭС...
Bellingcat говорит о том, что они не могут подтвердить, что снимок действительно сделан в поле обломков. Без такой привязки это не доказательство. Если и когда будут другие снимки, тогда можно будет делать какие-то выводы.
Происхождение пластикового контейнера и принадлежность его самолёту это вообще темна вода в облацех. Канава и канава. В ней пластиковый мусор.
Да, похоже, контейнер не причем. А что касается локации головки ракеты - чем ближе она к обломкам самолета, тем менее вероятно ее участие в его трагической судьбе. Не может одно и другое находиться рядом (ИМХО).
PS: edvardd, спасибо за линк. Я и не ем бортовую еду МАУ с тех пор, как они отменили бесплатное питание в экономе. Принципиально. В аэропортах, если получается, ем в бизнес-лаунджах по пассу, если нет, то покупаю в кафе и беру с собой в самолет