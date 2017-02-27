Додано: Сер 08 січ, 2020 23:49

zРадио написав: Самая слабая сторона этого фото - не отсутствие возможности определить геолокацию, а нахождение на нем же пластикового контейнера еды самолета рядом с обломком ракеты. Очень маловероятно их приземление в одном месте.



Но версия иранских ПВО не отпадает - они уже "умудрялись" сбивать ложные цели. Например, F-4 Phantom собственных ВВС в районе Бушерской АЭС... Самая слабая сторона этого фото - не отсутствие возможности определить геолокацию, а нахождение на нем же пластикового контейнера еды самолета рядом с обломком ракеты. Очень маловероятно их приземление в одном месте.Но версия иранских ПВО не отпадает - они уже "умудрялись" сбивать ложные цели. Например, F-4 Phantom собственных ВВС в районе Бушерской АЭС...

Bellingcat говорит о том, что они не могут подтвердить, что снимок действительно сделан в поле обломков. Без такой привязки это не доказательство. Если и когда будут другие снимки, тогда можно будет делать какие-то выводы.Происхождение пластикового контейнера и принадлежность его самолёту это вообще темна вода в облацех. Канава и канава. В ней пластиковый мусор.Там же в комментариях к твиту есть утверждения что такие пластиковые контейнеры и бетонные/цементные блоки очень распространены в Иранетакого же рода комментарии есть на твит Eliot Higgins