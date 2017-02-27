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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3407340834093410>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:44

  freeze написав:
escobar написав:Мда, а самоли муслимских операторов то не тронули.

Зато у шестерок пиндосов (ну как они в иране считают) птичку сразу приземлили...


Вы список погибших видели? Там подавляющее большинство, более 140, мусульманские фамилии, судя по всему иранцы, или как там правильно персы.


Трагическая ошибка …
Иранские обезьяны с ископаемой российской техникой в руках...
:?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:49

  zРадио написав:Самая слабая сторона этого фото - не отсутствие возможности определить геолокацию, а нахождение на нем же пластикового контейнера еды самолета рядом с обломком ракеты. Очень маловероятно их приземление в одном месте.

Но версия иранских ПВО не отпадает - они уже "умудрялись" сбивать ложные цели. Например, F-4 Phantom собственных ВВС в районе Бушерской АЭС...

Bellingcat говорит о том, что они не могут подтвердить, что снимок действительно сделан в поле обломков. Без такой привязки это не доказательство. Если и когда будут другие снимки, тогда можно будет делать какие-то выводы.

Происхождение пластикового контейнера и принадлежность его самолёту это вообще темна вода в облацех. Канава и канава. В ней пластиковый мусор.

Там же в комментариях к твиту есть утверждения что такие пластиковые контейнеры и бетонные/цементные блоки очень распространены в Иране https://twitter.com/Navidfa/status/1214995210192617472
такого же рода комментарии есть на твит Eliot Higgins
https://twitter.com/Azematt/status/1214986187082993664
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:01

  Libo написав:
  zРадио написав:Открытым остается вопрос, посчитает ли Иран себя отмщенным, или продолжит куралесить. Если второе, и при этом массово погибнут американцы, Трампу придется отвечать жестче


Иранцы объявили о завершении акта мщения и о том, что они якобы убили 80 американцев, обоссались от радости и тут же, по дипканалам, тайно подняли руки перед американцами.
Всё будет хорошо. 8)


Багдад подвергся ракетному обстрелу
https://korrespondent.net/world/4179855 ... u-obstrelu

А ты говорил... Официальные власти Ирана, может, и пали ниц по дипломатическим каналам, но на БВ столько радикальных группировок, никому особо не подчиняющихся, что их "месть" может продолжится и дальше. До Штатов вряд ли дотянутся, но осуществить теракт на территории союзников/баз США - вполне реально
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:04

а может на этом рейсе летела одна птичка, но у неё было много разных документов??? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:07

Libo
Странно, но ночью, сразу после крушения, я запостил инфу здесь, с сылкой и...её быстренько удалили!
Сейчас, читаю массу "сказочных размышлений", это типа нормально?

Не хочу флудить, подождите расследования.
Знакомый "Аналитик"(с большой буквы) по теме сообщил, что если расскажут Правду, будет очень интересная реакция Общественности, ну и последствия.
Подождём! :(

Ой там всё так неоднозначно, стрёмно, очень стрёмно.
Востаннє редагувалось Replay в Чет 09 січ, 2020 00:23, всього редагувалось 1 раз.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:09

  lapay написав:
  freeze написав:Вы список погибших видели? Там подавляющее большинство, более 140, мусульманские фамилии, судя по всему иранцы, или как там правильно персы.

Та видно, що випадково збили. Чекали трамповську отвєтку, от в когось нерви не витримали.


сколько же здесь де***...просто позор какой-то
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:11

zРадио
Официальные власти Ирана, может, и пали ниц по дипломатическим каналам

Да ничего там не было решено!
Я слушал Трампа, онлайн.
Это была "хотелка", попытка Замять ситуацию.
Ну и по Нефти, S&P, я по стакану видел "неладное"...
Ночью - взяли Цель, потом пошло закрытие позиций...
Я вот, к закрытию, в лонги стал нефть, золото, и держу в битках.. посмотрим! :)
Replay
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https://www.reuters.com/article/us-iran ... SKBN1Z70EL
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:13

  yp1ripe написав:
  zРадио написав:Самая слабая сторона этого фото - не отсутствие возможности определить геолокацию, а нахождение на нем же пластикового контейнера еды самолета рядом с обломком ракеты. Очень маловероятно их приземление в одном месте.

Но версия иранских ПВО не отпадает - они уже "умудрялись" сбивать ложные цели. Например, F-4 Phantom собственных ВВС в районе Бушерской АЭС...

Bellingcat говорит о том, что они не могут подтвердить, что снимок действительно сделан в поле обломков. Без такой привязки это не доказательство. Если и когда будут другие снимки, тогда можно будет делать какие-то выводы.

Происхождение пластикового контейнера и принадлежность его самолёту это вообще темна вода в облацех. Канава и канава. В ней пластиковый мусор.

Там же в комментариях к твиту есть утверждения что такие пластиковые контейнеры и бетонные/цементные блоки очень распространены в Иране https://twitter.com/Navidfa/status/1214995210192617472
такого же рода комментарии есть на твит Eliot Higgins
https://twitter.com/Azematt/status/1214986187082993664


Да, похоже, контейнер не причем. А что касается локации головки ракеты - чем ближе она к обломкам самолета, тем менее вероятно ее участие в его трагической судьбе. Не может одно и другое находиться рядом (ИМХО).

PS: edvardd, спасибо за линк. Я и не ем бортовую еду МАУ с тех пор, как они отменили бесплатное питание в экономе. Принципиально. В аэропортах, если получается, ем в бизнес-лаунджах по пассу, если нет, то покупаю в кафе и беру с собой в самолет :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:14

  prodigy написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Вы список погибших видели? Там подавляющее большинство, более 140, мусульманские фамилии, судя по всему иранцы, или как там правильно персы.

Та видно, що випадково збили. Чекали трамповську отвєтку, от в когось нерви не витримали.


сколько же здесь де***...просто позор какой-то

Зображення
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http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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