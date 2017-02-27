Додано: Чет 09 січ, 2020 00:39

zРадио написав: Официальные власти Ирана, может, и пали ниц по дипломатическим каналам, но на БВ столько радикальных группировок, никому особо не подчиняющихся, что их "месть" может продолжится и дальше. До Штатов вряд ли дотянутся, но осуществить теракт на территории союзников/баз США - вполне реально Официальные власти Ирана, может, и пали ниц по дипломатическим каналам, но на БВ столько радикальных группировок, никому особо не подчиняющихся, что их "месть" может продолжится и дальше. До Штатов вряд ли дотянутся, но осуществить теракт на территории союзников/баз США - вполне реально

Скоро вся иранская босота получит команду аллаха устами аятолл прекратить всякие атаки.Зуб за зуб состоялось и можно начинать примирение.Войны не будет.Один аналитик американской разведки рассказал, что США знали об этом с самого начала, когда ситуацию вокруг убийства генерала Сулеймани прокомментировал военный советник аятоллы, высшее военное лицо генерал Дегхани, который сказал:Именно Америка начала эту войну. И она должна принять логичный ответ на свои действия. Единственный шанс для Америки остановить эту войну - это достойно пережить удар аналогичный по мощи. И в последующем на начинать новый цикл.Получили логичный ответ. Достойно пережили удар "аналогичный по мощи". Новый цикл не начали.Но самое важное так это то, что пока осталось без внимания, это сегодняшние слова Трампа. О том, что Америка самодостаточная энергетическая держава и больше не нуждается в ближневосточной нефти.Это конец современной геополитики, которая рассматривала БВ как главный источник энергетических ресурсов для человечества и США. А теперь эти верблюжатники и нах Америке не нужны. Пусть воюют, убивают там друг друга, жгут танкеры и месторождения, борются с пиратами, охраняют нефтепроводы и коммуникации ... Америка от них больше не зависит. Но и доллары Америка им уже тоже не дает ... Представляете какой шок сейчас у шейхов?