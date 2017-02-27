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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3407340834093410

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:14

  prodigy написав:
  lapay написав:Та видно, що випадково збили. Чекали трамповську отвєтку, от в когось нерви не витримали.


сколько же здесь де***...просто позор какой-то

Однозначно топовый пост.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:18

  ruvex написав:
  prodigy написав:
  lapay написав:Та видно, що випадково збили. Чекали трамповську отвєтку, от в когось нерви не витримали.


сколько же здесь де***...просто позор какой-то

Однозначно топовый пост.


еще раз вспоминаю ДС...стыдно за ветку перед памятью большого человека.

настоятельно прошу модераторов прекратить здесь эту вакханалию
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:21

  Replay написав:Ну и по Нефти, S&P, я по стакану видел "неладное"...
Ночью - взяли Цель, потом пошло закрытие позиций...
Я вот, к закрытию, в лонги стал нефть, золото, и держу в битках.. посмотрим! :)


С этим точно соглашусь. Вообще, Трамп - самый большой pump&dump фродер. Уже не первый раз замечаю
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:26

Голосовалка когда откроется по теме "Какой курс грн/дол вы ожидаете к 31 декабря 2020-го года?
Востаннє редагувалось Replay в Чет 09 січ, 2020 00:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:39

  zРадио написав: Официальные власти Ирана, может, и пали ниц по дипломатическим каналам, но на БВ столько радикальных группировок, никому особо не подчиняющихся, что их "месть" может продолжится и дальше. До Штатов вряд ли дотянутся, но осуществить теракт на территории союзников/баз США - вполне реально


Скоро вся иранская босота получит команду аллаха устами аятолл прекратить всякие атаки.
Зуб за зуб состоялось и можно начинать примирение.
Войны не будет.
Один аналитик американской разведки рассказал, что США знали об этом с самого начала, когда ситуацию вокруг убийства генерала Сулеймани прокомментировал военный советник аятоллы, высшее военное лицо генерал Дегхани, который сказал:

Именно Америка начала эту войну. И она должна принять логичный ответ на свои действия. Единственный шанс для Америки остановить эту войну - это достойно пережить удар аналогичный по мощи. И в последующем на начинать новый цикл.


Получили логичный ответ. Достойно пережили удар "аналогичный по мощи". Новый цикл не начали.

Но самое важное так это то, что пока осталось без внимания, это сегодняшние слова Трампа. О том, что Америка самодостаточная энергетическая держава и больше не нуждается в ближневосточной нефти.
Это конец современной геополитики, которая рассматривала БВ как главный источник энергетических ресурсов для человечества и США. А теперь эти верблюжатники и нах Америке не нужны. Пусть воюют, убивают там друг друга, жгут танкеры и месторождения, борются с пиратами, охраняют нефтепроводы и коммуникации ... Америка от них больше не зависит. Но и доллары Америка им уже тоже не дает ... Представляете какой шок сейчас у шейхов?

8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:53

Libo
О том, что Америка самодостаточная энергетическая держава и больше не нуждается в ближневосточной нефти.

В Китае, смартфонов продают за год больше, чем в Америке.
Китаю нужна нефть, Индии и др.
Они туда её продают.
Востаннє редагувалось Replay в Чет 09 січ, 2020 01:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:56

  zРадио написав: Я и не ем бортовую еду МАУ с тех пор, как они отменили бесплатное питание в экономе. Принципиально. В аэропортах, если получается, ем в бизнес-лаунджах по пассу, если нет, то покупаю в кафе и беру с собой в самолет :mrgreen:


В аэропортах в бизнес-лаунджах не еда, а закуска. Заморить червячка. Уже лучше полноценно поесть в ресторане. А еще лучше летать бизнес-классом. В бизнес-классе на трансконтинентальных перелетах Остриан, Люфтганза, Катар и Тёркиш кормят убойно. Несколько салатов и закусок, тушенная баранья нога с пюрешкой и овощами, фрукты, десерты, напитки … На земле трудно найти ресторан с такой вкуснятиной …
У Катара в бизнес-классе места типа одноместного купе … Стюардесса постелит тебе заботливыми женскими ручками, укроет одеялком, закроет ширмочку и спи себе как в спальном вагоне… :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 01:02

  Replay написав:Libo
О том, что Америка самодостаточная энергетическая держава и больше не нуждается в ближневосточной нефти.

В Китае, смартфонов продают за год больше, чем в Америке.
Китаю нужна нефть, Индии и др.


Шерифа нефтяные проблемы Китая и Индии не волнуют.
Вам нужна нефть?
Договаривайтесь, стройте этих чурок, бомбите, мирите, охраняйте месторождения и танкеры, делайте с ними что хотите …
Америка утратила к ним интерес. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 01:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

столько накидали :) Пора выйти еще Долярчику и заявить, что пирамида живее всех живых.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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