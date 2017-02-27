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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34023403340434053406>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Надеюсь, вы же не сливали бакс и не планируете? Огромный долларовый навес - тоже хороший фактор для дальнейшего укрепления гривны

Я - ні. Минулого року пересічні скільки купили доларів, стільки і продали, звідкіля заначка візметься? Весь загон базувався на нерезах, а вони баришня примхлива - вчора подавали, а сьогодні вже можуть і не налити. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:29

  Любопытный написав:Кажется, что НБУ не хочет выходить на рынок, чтобы слить котлету Нафтогаза подороже. Судя по новостям с резервами сегодня должны были немного вниз, но окна светят другое. Как думаете, загон будет идти до первого аукциона?

Поки вверх до 24,20.
Перший аук. 14 січня і перше засідання ВР.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:30

Вчера Минфин осуществил погашение ОВГЗ на 5,8 млрд грн по номинальной стоимости, которые были выпущены в обращение 1 год назад.

Банки сократили свой портфель на 4 млрд.
Нерезы на 1,4 млрд

Куда пошло нерезидентское бабло, вопрос....

Межбанк поехал 24,11 / 24,14
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:42

Миняйло подтянулись 24,20 / 24,30

даёшь пятьдесят :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:48

zzzzzz
24.5 на слив, неплохо было бы.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:11

  Oleg_Sa написав:24.5 на слив, неплохо было бы.
Не дождетесь!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:12

Курси на зараз - все підросло


Вітаюсь совсіма.

11:00
Зображення
Та Хмельницький ще спить. В мене звідти немає даних :(

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:14

  lapay написав:Ну шо, зелебобіки, закінчився загончик вниз? ;)


Зеленобобіки запасаються активно баксами. А як головний проведе здачу і зміни Конституції до Берліна,курс підтягнеться до планованих.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:15

  asti написав:
  Oleg_Sa написав:24.5 на слив, неплохо было бы.
Не дождетесь!

Никогда не говори никогда..!
З.Ы. Нада же хоть в ноль выпустить этих нытиков с форума, а то "доусреднялись" :roll: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Міжбанк вже копійку вниз.
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