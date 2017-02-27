Я - ні. Минулого року пересічні скільки купили доларів, стільки і продали, звідкіля заначка візметься? Весь загон базувався на нерезах, а вони баришня примхлива - вчора подавали, а сьогодні вже можуть і не налити.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 січ, 2020 10:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я - ні. Минулого року пересічні скільки купили доларів, стільки і продали, звідкіля заначка візметься? Весь загон базувався на нерезах, а вони баришня примхлива - вчора подавали, а сьогодні вже можуть і не налити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 09 січ, 2020 10:29
Поки вверх до 24,20.
Перший аук. 14 січня і перше засідання ВР.
Додано: Чет 09 січ, 2020 10:30
Вчера Минфин осуществил погашение ОВГЗ на 5,8 млрд грн по номинальной стоимости, которые были выпущены в обращение 1 год назад.
Банки сократили свой портфель на 4 млрд.
Нерезы на 1,4 млрд
Куда пошло нерезидентское бабло, вопрос....
Межбанк поехал 24,11 / 24,14
Живите своим умом!
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:11
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:12
Курси на зараз - все підросло
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:14
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:15
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Міжбанк вже копійку вниз.
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