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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3403340434053406>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На сьогодні загон закінчений. Вже продают 24.20
....пєчалька.
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

когда следущее размешение?
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Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:23

  KOKS написав:когда следущее размешение?

вроде говорили 14го числа.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

после 14 снова на 23 идём
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:30

  Senkiv написав:На сьогодні загон закінчений. Вже продают 24.20
....пєчалька.

Наверное дали по носу, интересно какой сумой
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:31

  Senkiv написав:На сьогодні загон закінчений. Вже продают 24.20
....пєчалька.

Не торопитесь с выводами :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:32

Понятно. Значит надо ждать 15 числа, чтобы затариться баксом па23,5. Ждем.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:32

НБУ вчера скромно продал тридцатку , жадный )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:34

И спрашивается, нахрена вам игровые автоматы, тут государство такой тотализатор устраивает, что мама не горюй.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:41

  сірий написав:И спрашивается, нахрена вам игровые автоматы, тут государство такой тотализатор устраивает, что мама не горюй.

Добрый день. Многие оперативно ловили этот тотализатор? Тут 99% только задним числом видят где можно было слить/откупить на пиках. Казино всегда будет с выигрышем)
kravchukmv1987
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