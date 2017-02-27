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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:20
На сьогодні загон закінчений. Вже продают 24.20
....пєчалька.
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Senkiv
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:21
когда следущее размешение?
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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KOKS
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:23
KOKS написав:
когда следущее размешение?
вроде говорили 14го числа.
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vladus17
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:29
после 14 снова на 23 идём
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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KOKS
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:30
Senkiv написав:
На сьогодні загон закінчений. Вже продают 24.20
....пєчалька.
Наверное дали по носу, интересно какой сумой
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сірий
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:31
Senkiv написав:
На сьогодні загон закінчений. Вже продают 24.20
....пєчалька.
Не торопитесь с выводами
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Искатель
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:32
Понятно. Значит надо ждать 15 числа, чтобы затариться баксом па23,5. Ждем.
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fin
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:32
НБУ вчера скромно продал тридцатку , жадный )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:34
И спрашивается, нахрена вам игровые автоматы, тут государство такой тотализатор устраивает, что мама не горюй.
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сірий
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:41
сірий написав:
И спрашивается, нахрена вам игровые автоматы, тут государство такой тотализатор устраивает, что мама не горюй.
Добрый день. Многие оперативно ловили этот тотализатор? Тут 99% только задним числом видят где можно было слить/откупить на пиках. Казино всегда будет с выигрышем)
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kravchukmv1987
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