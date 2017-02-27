сегодня сильный спрос, наверное нерезы
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:42
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:45
Середньорічна-зважена -початок року
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,007700. Впали.Впало донизу після свят на 0,77 копійки за добу.
Та Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -1,867718. СерРічна впала на тижні в середньому по -186,7718 копійки за добу. Бо початок року і новий розрахунок середньозваженої!
Якщо пильно придивитись до початку синьої змії, то можно побачити коричневу цятку в її голові і зрозуміти що 2020 рік ми почали нижче чим починали 2016.
Повні оберти МБ за тиждень - 297,42 млн. долярів. Робочий тиждень довжиною в 1 добу. Та ще й початок року, і тому, як середні середньодобові оберти за тиждень, так і середньоарифметичні оберти за рік на добу однакові і дорівнюють 297,42 млн.
Хочу наголосити на тому, що в цьому році я буду враховувати одинарне значення величини проданих на міжбанку тільки долярів які я дізнаюся звідси
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:22
Рист продолжается ))))
Миняйло мечется +- 5 коп))
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 09 січ, 2020 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:22
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:28
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.01.2020.......................24,1138
Доллар прибавил 28 копеек.
Открылись на 10 копеек выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же начав рост, к 10-35 поднялись на 4 копейки и стабилизировались. Нельзя исключить участие в стабилизации НБУ - дневной рост близок к резкому колебанию. Когда около 11 на рынок стали поступать заявки клиентов, просели на 3 копейки, после чего сразу вернулись на 0.5.
Похоже, что НБУ вчера продал 30 млн., но утверждать это категорично я не возьмусь. Дневной прирост официального курса, если исходить из предыдущей практики, к такой интервенции не располагал, да и цифры все получаются слишком круглые. Подождем дополнительной информации.
Коррсчета существенно выросли за счет операций казначейства и инкассации. При этом объем суточных сертификатов существенно падать не спешит - после каникул еще не раскачались.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
03.01.2020
Усього, млн дол. США 316.4
Чистый спрос составил 266 млн.
Откровением низкие обороты в единственный рабочий день среди множества выходных не стали. Это было и ожидаемо, и видно по ходу торгов.
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