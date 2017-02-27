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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3403340434053406

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:42

  zzzzzz написав:НБУ вчера скромно продал тридцатку , жадный )))

сегодня сильный спрос, наверное нерезы
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:45

Середньорічна-зважена -початок року

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!
Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,007700. Впали.Впало донизу після свят на 0,77 копійки за добу.

Та Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -1,867718. СерРічна впала на тижні в середньому по -186,7718 :shock: копійки за добу. Бо початок року і новий розрахунок середньозваженої!
Зображення
Якщо пильно придивитись до початку синьої змії, то можно побачити коричневу цятку в її голові і зрозуміти що 2020 рік ми почали нижче чим починали 2016.

Повні оберти МБ за тиждень - 297,42 млн. долярів. Робочий тиждень довжиною в 1 добу. Та ще й початок року, і тому, як середні середньодобові оберти за тиждень, так і середньоарифметичні оберти за рік на добу однакові і дорівнюють 297,42 млн.

Хочу наголосити на тому, що в цьому році я буду враховувати одинарне значення величини проданих на міжбанку тільки долярів які я дізнаюся звідси
https://old.bank.gov.ua/files/Volue.xls

Зображення
Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:22

Рист продолжается ))))

Миняйло мечется +- 5 коп))
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 09 січ, 2020 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:22

  сірий написав:И спрашивается, нахрена вам игровые автоматы, тут государство такой тотализатор устраивает, что мама не горюй.


У нас же плавающий курс. К чему эти удивления?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:28

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.01.2020.......................24,1138
Доллар прибавил 28 копеек.
Открылись на 10 копеек выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же начав рост, к 10-35 поднялись на 4 копейки и стабилизировались. Нельзя исключить участие в стабилизации НБУ - дневной рост близок к резкому колебанию. Когда около 11 на рынок стали поступать заявки клиентов, просели на 3 копейки, после чего сразу вернулись на 0.5.
Похоже, что НБУ вчера продал 30 млн., но утверждать это категорично я не возьмусь. Дневной прирост официального курса, если исходить из предыдущей практики, к такой интервенции не располагал, да и цифры все получаются слишком круглые. Подождем дополнительной информации.
Коррсчета существенно выросли за счет операций казначейства и инкассации. При этом объем суточных сертификатов существенно падать не спешит - после каникул еще не раскачались.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
03.01.2020
Усього, млн дол. США 316.4
Чистый спрос составил 266 млн.
Откровением низкие обороты в единственный рабочий день среди множества выходных не стали. Это было и ожидаемо, и видно по ходу торгов.
Сибарит
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  #<1 ... 3403340434053406
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