RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34083409341034113412>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 26
1. Ниже 22
0
0
2. 22-23
35%
9
3. 24-25
46%
12
4. 26-27
12%
3
5. 28-29
4%
1
6. Выше 30
4%
1
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:35

  lrs7719 написав:Вы лучше расскажите, что будет до конца 2020 года. Только желательно без лозунгов.

Так уже не раз рассказывал. Только меня помидорами закидывали адепты секты "па 20". И посты по их жалобам оперативно стирали. А там всё было расписано подробно. Суть такова, что ниже 22.50-23 уже не будет в ближайшие год-два. Декабрьский загон в гривну закончил весь период укрепления "самой красивой".
yuri_m
 
Повідомлень: 760
З нами з: 25.11.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Одесса, 24,15 на 24,25
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Волк
 
Повідомлень: 418
З нами з: 09.11.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:56

Харьков 24,25/24,30
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15066
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4307 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла
CRUSADER
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 24.10.06
Подякував: 150 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:34

  CRUSADER написав:Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла

хз по разному могут и за сотку завалить... меньше народу знает тем лучше... и большие суммы это риск выше... заработок = риск...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2453
З нами з: 04.06.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  CRUSADER написав:как слить большую сумму долл?

Траншами.
Даєте частину американців...отримуєте грн.
Даєте іншу частину і т. д.
Кожний транш сумлінно перераховуєте не відходячи від каси.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31241
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:36

  lestat написав:заработок = риск...

Скорей риск = или заработок, или про..б.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21200
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 2129 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:
  lestat написав:заработок = риск...

Скорей риск = или заработок, или про..б.
Знакомый менял по телефону, приезжает человек сразу с нужной суммой - они там сбрасываются как я понял, в банке пересчитываем с кассиром. В чем риск?
CRUSADER
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 24.10.06
Подякував: 150 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:49

  Квесторе_поверніться написав:Траншами. Даєте частину американців...отримуєте грн. Даєте іншу частину і т. д. Кожний транш сумлінно перераховуєте не відходячи від каси.

..и с мокрыми подмышками или штанами бегите к машине ,нервно оглядываясь по сторонам

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 951
З нами з: 10.04.07
Подякував: 81 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:51

  CRUSADER написав:Знакомый менял по телефону, приезжает человек сразу с нужной суммой - они там сбрасываются как я понял, в банке пересчитываем с кассиром. В чем риск?

однозначно в кассе филиала банка. вы ему доллар, он туда гривну.или наоборот

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 951
З нами з: 10.04.07
Подякував: 81 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34083409341034113412>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PavelF і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6768 1495227
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 13:10
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1649, 1650, 1651
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16508 2036437
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 01:56
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 51723
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (954)
09.01.2020 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.