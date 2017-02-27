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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 січ, 2020 14:35
lrs7719 написав:
Вы лучше расскажите, что будет до конца 2020 года. Только желательно без лозунгов.
Так уже не раз рассказывал. Только меня помидорами закидывали адепты секты "па 20". И посты по их жалобам оперативно стирали. А там всё было расписано подробно. Суть такова, что ниже 22.50-23 уже не будет в ближайшие год-два. Декабрьский загон в гривну закончил весь период укрепления "самой красивой".
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Додано: Чет 09 січ, 2020 14:39
Одесса, 24,15 на 24,25
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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Додано: Чет 09 січ, 2020 14:56
Харьков 24,25/24,30
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:25
Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла
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CRUSADER
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:34
CRUSADER написав:
Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла
хз по разному могут и за сотку завалить... меньше народу знает тем лучше... и большие суммы это риск выше... заработок = риск...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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lestat
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:34
CRUSADER написав:
как слить большую сумму долл?
Траншами.
Даєте частину американців...отримуєте грн.
Даєте іншу частину і т. д.
Кожний транш сумлінно перераховуєте не відходячи від каси.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:36
lestat написав:
заработок = риск...
Скорей риск = или заработок, или про..б.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:41
hxbbgaf написав: lestat написав:
заработок = риск...
Скорей риск = или заработок, или про..б.
Знакомый менял по телефону, приезжает человек сразу с нужной суммой - они там сбрасываются как я понял, в банке пересчитываем с кассиром. В чем риск?
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CRUSADER
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:49
Квесторе_поверніться написав:
Траншами. Даєте частину американців...отримуєте грн. Даєте іншу частину і т. д. Кожний транш сумлінно перераховуєте не відходячи від каси.
..и с мокрыми подмышками или штанами бегите к машине ,нервно оглядываясь по сторонам*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:51
CRUSADER написав:
Знакомый менял по телефону, приезжает человек сразу с нужной суммой - они там сбрасываются как я понял, в банке пересчитываем с кассиром. В чем риск?
однозначно в кассе филиала банка. вы ему доллар, он туда гривну.или наоборот*Відправлено з Чату
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