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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3409341034113412>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 26
1. Ниже 22
0
0
2. 22-23
35%
9
3. 24-25
46%
12
4. 26-27
12%
3
5. 28-29
4%
1
6. Выше 30
4%
1
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:52

  CRUSADER написав:
hxbbgaf написав:
  lestat написав:заработок = риск...

Скорей риск = или заработок, или про..б.
Знакомый менял по телефону, приезжает человек сразу с нужной суммой - они там сбрасываются как я понял, в банке пересчитываем с кассиром. В чем риск?


Зображення
такой человек :mrgreen:
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lestat
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:53

риск другой. если вносите на счет, включится финмон. если просто пересчет, то купюра мин.50 копеек

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Яша написав:и с мокрыми подмышками или штанами бегите к машине ,нервно оглядываясь по сторонам

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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:55

Можно подробнее о движухе с нерезидентами? Я так и думал что начнут фикситься, при малейшем отскоке гривны. Это выгоднее, чем сидеть лишний год под 11%.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Яша написав:риск другой. если вносите на счет, включится финмон. если просто пересчет, то купюра мин.50 копеек

*Відправлено з Чату
Ну как сказать, от совсем бесплатно гривна в авале и до 35 коп в других банках
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:00

  Moneta написав:Можно подробнее о движухе с нерезидентами? Я так и думал что начнут фикситься, при малейшем отскоке гривны. Это выгоднее, чем сидеть лишний год под 11%.


Да без паники)))

Было плановое погашение. Еще не ясно куда пойдут эти деньги.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:00

  Moneta написав:Можно подробнее о движухе с нерезидентами? Я так и думал что начнут фикситься, при малейшем отскоке гривны. Это выгоднее, чем сидеть лишний год под 11%.

По чем они сливались, те кто сливал 23 в минусе вероятно при курсе 25... за 17%... лень считать... 11% это вообще
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lestat
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:00

  zzzzzz написав:
  Moneta написав:Можно подробнее о движухе с нерезидентами? Я так и думал что начнут фикситься, при малейшем отскоке гривны. Это выгоднее, чем сидеть лишний год под 11%.


Да без паники)))

Было плановое погашение. Еще не ясно куда пойдут эти деньги.

а чего их маринуют? для каких целей? земля? вообще кста что решили...
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lestat
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:14

Великими покупцями валюти з останніх днів грудня і дотепер є торгові точки.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:16

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............09.01.2020............10.01.2020
дата розрахунку...........08.01.2020............09.01.2020
Євро............................26,4909...............26,7998
Долар США..................23,8345...............24,119
После полудня доллар прибавил еще 0.5 копейки.
Открылись на 10 копеек выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же начав рост, к 10-35 поднялись на 4 копейки и стабилизировались. Нельзя исключить участие в стабилизации НБУ - дневной рост близок к резкому колебанию. Когда около 11 на рынок стали поступать заявки клиентов, просели на 3 копейки, после чего сразу вернулись на 0.5.
Около 12 начался новый этап роста. До 12-30 одолели 4 копейки, достигнув дневного максимума, стабилизировались и ушли на обед. После обеда концепция опять поменялась. С 14 до 14-30 опустились на 1.5 копейки и остановились.
Официальный курс в 15-30 встретили котировками 24.1100 - 24.1350. За день котировки прибавили 4 копейки относительно открытия и 14 копеек относительно вчерашнего закрытия.
После 15-30 опять вниз смотрим.

Этот день в истории:
2019 - 28.1221 (-400)
2018 - 28.2032 (-408)

2017 - 27.0209
2016 - 23.5027
Сибарит
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