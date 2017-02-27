Додано: Чет 09 січ, 2020 15:55

Можно подробнее о движухе с нерезидентами? Я так и думал что начнут фикситься, при малейшем отскоке гривны. Это выгоднее, чем сидеть лишний год под 11%.

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