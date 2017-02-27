такой человек
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 січ, 2020 15:52
такой человек
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Чет 09 січ, 2020 15:53
риск другой. если вносите на счет, включится финмон. если просто пересчет, то купюра мин.50 копеек
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 09 січ, 2020 15:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ваші пропозиції?
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:55
Можно подробнее о движухе с нерезидентами? Я так и думал что начнут фикситься, при малейшем отскоке гривны. Это выгоднее, чем сидеть лишний год под 11%.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну как сказать, от совсем бесплатно гривна в авале и до 35 коп в других банках
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:00
Да без паники)))
Было плановое погашение. Еще не ясно куда пойдут эти деньги.
Живите своим умом!
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:00
По чем они сливались, те кто сливал 23 в минусе вероятно при курсе 25... за 17%... лень считать... 11% это вообще
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:00
а чего их маринуют? для каких целей? земля? вообще кста что решили...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:14
Великими покупцями валюти з останніх днів грудня і дотепер є торгові точки.
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:16
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............09.01.2020............10.01.2020
дата розрахунку...........08.01.2020............09.01.2020
Євро............................26,4909...............26,7998
Долар США..................23,8345...............24,119
После полудня доллар прибавил еще 0.5 копейки.
Открылись на 10 копеек выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же начав рост, к 10-35 поднялись на 4 копейки и стабилизировались. Нельзя исключить участие в стабилизации НБУ - дневной рост близок к резкому колебанию. Когда около 11 на рынок стали поступать заявки клиентов, просели на 3 копейки, после чего сразу вернулись на 0.5.
Около 12 начался новый этап роста. До 12-30 одолели 4 копейки, достигнув дневного максимума, стабилизировались и ушли на обед. После обеда концепция опять поменялась. С 14 до 14-30 опустились на 1.5 копейки и остановились.
Официальный курс в 15-30 встретили котировками 24.1100 - 24.1350. За день котировки прибавили 4 копейки относительно открытия и 14 копеек относительно вчерашнего закрытия.
После 15-30 опять вниз смотрим.
Этот день в истории:
2019 - 28.1221 (-400)
2018 - 28.2032 (-408)
2017 - 27.0209
2016 - 23.5027
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