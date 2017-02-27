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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3409341034113412

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 26
1. Ниже 22
0
0
2. 22-23
35%
9
3. 24-25
46%
12
4. 26-27
12%
3
5. 28-29
4%
1
6. Выше 30
4%
1
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:23

  asti написав:
  zzzzzz написав:Продажа по Киеву уже 24,15
Завтра с утра легко можем увидеть продажу по 24,50
С утра вряд-ли, растем "без огня"...

Эпический слив 10к вашей мамой по 23.85 так и останется непокрытым гэпом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:30

Zebra
Ця гривня в кінці місяця підніме рівень зливу на 24,20-30 а от чи буде такий прийом в кінці січня, великі сумніви.. 8)
twin
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