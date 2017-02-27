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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:23
asti написав: zzzzzz написав:
Продажа по Киеву уже 24,15
Завтра с утра легко можем увидеть продажу по 24,50
С утра вряд-ли, растем "без огня"...
Эпический слив 10к вашей мамой по 23.85 так и останется непокрытым гэпом.
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