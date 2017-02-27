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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3411341234133414>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 23
ниже 23
9%
2
23.01-23.50
9%
2
23.51-24.0
22%
5
24.01-24.5
13%
3
24.51-25.0
4%
1
25.01-25.5
9%
2
25.51-26
17%
4
выше 26
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:38

  CRUSADER написав:Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла


Узнайте, какие в вашем городе есть обменки, которые работают не первый год, имеют постоянные офисы, Интернет-сайт, репутацию.
И смело меняйте там.
100 тысяч за раз я менять не стал бы, а вот до 20 тысяч легко.
Я как-то машину покупал, забился по телефону, привез 20 тысяч, кассирша пересчитала и ушла с ними.
Сказала, что сумму в гривне сейчас будут собирать.
Ждал полчаса, перенервничал, конечно, но все принесли, как надо.
Боитесь 20, сдавайте по 5-10. Для серьезных обменок это не суммы.
Никто репутацией рисковать не захочет из-за таких незначительных сумм.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:52

  Zebra написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Завтра с утра легко можем увидеть продажу по 24,50
С утра вряд-ли, растем "без огня"...
Эпический слив 10к вашей мамой по 23.85 так и останется...
Не переживайте, у неё ещё осталось! ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:01

Капитан , капитан улыбнитесь .....

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:24

Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:32

  fin написав:Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?

Яяяяя
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:33

  сірий написав:
  fin написав:Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?

Яяяяя


так когда?
и можно ли ждать по 20?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:34

:lol:
  uaprofi написав:
  сірий написав:
  fin написав:Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?

Яяяяя


так когда?
и можно ли ждать по 20?

:lol: НИ КО ГДА :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:47

  fin написав:Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?

Летом
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:54

  fin написав:Прошелся сегодня по банкам, хотел прикупить долларов па24 хотя бы. Самый низкий был 24.3. Когда же будет па24? Шо за бардак?


  fin написав:Ну что ж, будем ждать когда можно будет прикупить зеленого по 23,5. Сегодня менялы предлагали па23,9. Отказался.


  fin написав:Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?


:roll:
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:06

[quote="4837891:fin"]
Вполне исчерпывающие ответы, выбирай на вкус)))))
сірий
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