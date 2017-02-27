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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:38
CRUSADER написав:
Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла
Узнайте, какие в вашем городе есть обменки, которые работают не первый год, имеют постоянные офисы, Интернет-сайт, репутацию.
И смело меняйте там.
100 тысяч за раз я менять не стал бы, а вот до 20 тысяч легко.
Я как-то машину покупал, забился по телефону, привез 20 тысяч, кассирша пересчитала и ушла с ними.
Сказала, что сумму в гривне сейчас будут собирать.
Ждал полчаса, перенервничал, конечно, но все принесли, как надо.
Боитесь 20, сдавайте по 5-10. Для серьезных обменок это не суммы.
Никто репутацией рисковать не захочет из-за таких незначительных сумм.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 18:52
Zebra написав: asti написав: zzzzzz написав:
Завтра с утра легко можем увидеть продажу по 24,50
С утра вряд-ли, растем "без огня"...
Эпический слив 10к вашей мамой по 23.85 так и останется...
Не переживайте, у неё ещё осталось!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:01
Капитан , капитан улыбнитесь .....*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:24
Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?
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fin
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:32
fin написав:
Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?
Яяяяя
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сірий
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:33
сірий написав: fin написав:
Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?
Яяяяя
так когда?
и можно ли ждать по 20?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:47
fin написав:
Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?
Летом
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:06
[quote="4837891:fin"]
Вполне исчерпывающие ответы, выбирай на вкус)))))
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