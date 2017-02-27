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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3411341234133414

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 23
ниже 23
9%
2
23.01-23.50
9%
2
23.51-24.0
22%
5
24.01-24.5
13%
3
24.51-25.0
4%
1
25.01-25.5
9%
2
25.51-26
17%
4
выше 26
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:11

  CRUSADER написав:Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла


звоните 0800201***- договариваетесь о сумме и меняете
https://obmenka24.kiev.ua/


если не Киев-то найдете свой город (в селе пока не работают)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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