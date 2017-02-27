Alex2006 написав: О, "кабанчики" полезли, это хороший знак) Надеюсь, вы же не сливали бакс и не планируете? Огромный долларовый навес - тоже хороший фактор для дальнейшего укрепления гривны) О, "кабанчики" полезли, это хороший знак) Надеюсь, вы же не сливали бакс и не планируете? Огромный долларовый навес - тоже хороший фактор для дальнейшего укрепления гривны)

Кабанчики на то и кабанчики, чтобы жирок нагуливать, когда харчи дешевые. И потом живут на том жирке, когда всякие зайцы свои уши доедают с голодухи... Скупили доллар от 24 до 23, и сливать не раньше 26-27 будем. А вы давайте, бегайте дальше с голым задом по полю!Ждите свои 20, 18, или 15...