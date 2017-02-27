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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3412341334143415>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 44
ниже 23
7%
3
23.01-23.50
11%
5
23.51-24.0
14%
6
24.01-24.5
14%
6
24.51-25.0
16%
7
25.01-25.5
14%
6
25.51-26
14%
6
выше 26
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:11

  CRUSADER написав:Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла


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если не Киев-то найдете свой город (в селе пока не работают)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:33

  fin написав:Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?
Я выбрал в голосовалке первый вар'янт, так что...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:39

  asti написав:
  fin написав:Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?
Я выбрал в голосовалке первый вар'янт, так что...

Что то плюс не вижу за выбор :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:42

  Вело написав:Господа! На сайте https://курс.ком.юа/mezhbank есть межбанк онлайн. Бесплатный с задержкой 30-60 минут, платный 850 грн. месяц. Предлагаю скооперироваться и по очереди покупать платный доступ и сообщать данные на нашем форуме.


Добрый вечер, участникам форума! - Предлагаю! :mrgreen:
На "кофий" + "печеньку" "Баффету" - И он будет публиковать,
курс каждый день! :mrgreen:

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Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:48

  сірий написав::lol:
  сірий написав:Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?
Яяяяя

так когда?
и можно ли ждать по 20?

:lol: НИ КО ГДА :lol:


"Красавчиг"Зображення
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:55

[quote="4837955:w_bufett"]
Тта, легко-как два пальца...

Обращайтесь.
Кому ещё шо предсказать :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:29

  Ivanhoe написав:
  fin написав:Прошелся сегодня по банкам, хотел прикупить долларов па24 хотя бы. Самый низкий был 24.3. Когда же будет па24? Шо за бардак?


  fin написав:Ну что ж, будем ждать когда можно будет прикупить зеленого по 23,5. Сегодня менялы предлагали па23,9. Отказался.


  fin написав:Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?


:roll:

Может человек шестизначную сумму хочет взять. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:39

межбанк

НБУ сегодня был ?
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 22:12

  Zebra написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Продажа по Киеву уже 24,15
Завтра с утра легко можем увидеть продажу по 24,50
С утра вряд-ли, растем "без огня"...

Эпический слив 10к вашей мамой по 23.85 так и останется непокрытым гэпом.

Почему это? При падении до 22 вполне себе перекроет, особенно если та сумма ушла на грн депо. В случае с грн депо еще и неплохо заработает)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 22:46

  yuri_m написав:
  Alex2006 написав:О, "кабанчики" полезли, это хороший знак) Надеюсь, вы же не сливали бакс и не планируете? Огромный долларовый навес - тоже хороший фактор для дальнейшего укрепления гривны)

Кабанчики на то и кабанчики, чтобы жирок нагуливать, когда харчи дешевые. И потом живут на том жирке, когда всякие зайцы свои уши доедают с голодухи... Скупили доллар от 24 до 23, и сливать не раньше 26-27 будем. А вы давайте, бегайте дальше с голым задом по полю! :mrgreen: Ждите свои 20, 18, или 15...

Ага, а раньше было "скупали по 27 и раньше 32 сливать не будем" :mrgreen:

  yuri_m написав:P.S. Поскольку покупался бакс постоянно и уверенно, то средняя цена всего "пресса" 24.05. А покупался он начиная с 25.65, если кто помнит. Если дадут еще добрать по 23.25-23.55 до 15-25 января, то конечно возьму. До 25 числа погашение кредиток, самый край по курсу. А дальше "здравствуй космос"!

Ну да, прям скупали постоянно и средний курс как-то вышел 24)) Мистика!) Или кто-то неправильно считал :) А вот если бы вместо покупки бакса по 25.5 положили бы эту гривну на депо, то сейчас (через полгода) имели бы эквивалент курса 25.5*1.06 = 27.03 и ваши сбережения в долларовом эквиваленте выросли бы на 12.5% за полгода :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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