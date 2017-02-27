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Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Alex2006 написав:О, "кабанчики" полезли, это хороший знак) Надеюсь, вы же не сливали бакс и не планируете? Огромный долларовый навес - тоже хороший фактор для дальнейшего укрепления гривны)
Кабанчики на то и кабанчики, чтобы жирок нагуливать, когда харчи дешевые. И потом живут на том жирке, когда всякие зайцы свои уши доедают с голодухи... Скупили доллар от 24 до 23, и сливать не раньше 26-27 будем. А вы давайте, бегайте дальше с голым задом по полю! Ждите свои 20, 18, или 15...
Ага, а раньше было "скупали по 27 и раньше 32 сливать не будем"
yuri_m написав:P.S. Поскольку покупался бакс постоянно и уверенно, то средняя цена всего "пресса" 24.05. А покупался он начиная с 25.65, если кто помнит. Если дадут еще добрать по 23.25-23.55 до 15-25 января, то конечно возьму. До 25 числа погашение кредиток, самый край по курсу. А дальше "здравствуй космос"!
Ну да, прям скупали постоянно и средний курс как-то вышел 24)) Мистика!) Или кто-то неправильно считал А вот если бы вместо покупки бакса по 25.5 положили бы эту гривну на депо, то сейчас (через полгода) имели бы эквивалент курса 25.5*1.06 = 27.03 и ваши сбережения в долларовом эквиваленте выросли бы на 12.5% за полгода
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)