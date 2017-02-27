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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3412341334143415

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 44
ниже 23
7%
3
23.01-23.50
11%
5
23.51-24.0
14%
6
24.01-24.5
14%
6
24.51-25.0
16%
7
25.01-25.5
14%
6
25.51-26
14%
6
выше 26
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:18

w_bufett
Много ума не нужно чтобы копипастить график с investing.com

https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart
Кстати, там есть четкий дисклеймер, что и как:
Fusion Media не несет никакой ответственности ...... Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными ...... Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. ......

И главное, где на этом графике BID и ASK? Вы будете дорисовывать?
Какие печеньки, какой кофий.. :? ? Тут даже цикорием не пахнет...

PS Лошадь, которая считает до десяти, — это замечательная лошадь, а не замечательный математик. (Уоррен Баффетт)
Patrick
 
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