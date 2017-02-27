Много ума не нужно чтобы копипастить график с investing.com
Кстати, там есть четкий дисклеймер, что и как:
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И главное, где на этом графике BID и ASK? Вы будете дорисовывать?
Какие печеньки, какой кофий.. ? Тут даже цикорием не пахнет...
PS Лошадь, которая считает до десяти, — это замечательная лошадь, а не замечательный математик. (Уоррен Баффетт)