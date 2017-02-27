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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3412341334143415

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 47
ниже 23
6%
3
23.01-23.50
11%
5
23.51-24.0
13%
6
24.01-24.5
15%
7
24.51-25.0
17%
8
25.01-25.5
13%
6
25.51-26
13%
6
выше 26
13%
6
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:18

w_bufett
Много ума не нужно чтобы копипастить график с investing.com

https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart
Кстати, там есть четкий дисклеймер, что и как:
Fusion Media не несет никакой ответственности ...... Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными ...... Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. ......

И главное, где на этом графике BID и ASK? Вы будете дорисовывать?
Какие печеньки, какой кофий.. :? ? Тут даже цикорием не пахнет...

PS Лошадь, которая считает до десяти, — это замечательная лошадь, а не замечательный математик. (Уоррен Баффетт)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:42

  fin написав:
  yuri_m написав:
  fin написав:Когда там по курсу уже начнутся аукционы овгз? Хочется подешевле матрас набить баксиками!

О, "алени" оживились! :mrgreen: По 23-23.25 брать не хотели в декабре, бо "дюже то дорого, ждем па 20". А теперь молятся, чтобы хоть по 24 дали скупиться. Странные вы люди... Вас же предупреждали, что с 20 декабря по 15 января будет дно по доллару. Нет же, дешево покупать не хотим, подавай нам дорого! :mrgreen:
Я тогда был на работе до 1 января, доступ к гривнам не имел,которые дома в мешке лежали,поэтому и не успел по 23.8. А после праздников пошло выше 24-х. Поэтому сейчас жду момента,чтобы хотя бы 23.8.



Доказано практикой и жизнью.
Все эти ожидания редко к чему хорошему приводят.
Обычно ждешь чего-нибудь, а оно аккурат наоборот случается.

Не факт, что фактор ОВГЗ в 2020-м будет аналогичен тенденциям 2019-го.

Зима опять таки, не к дешевому баксу.
Ну и кроме ОВГЗ есть еще воз и маленькая тележка всякой всячины,которая может оказать влияние на курс.

Да , и еще одно, едва ли не
самое важное,
вас таких ждущих дешевого доллара после небольшого отскока вверх

- целая футбольная команда :wink: :

...обыватели,у кого гривна дома под подушкой
....депозитчики, которых вот уже третья попытка расти расшатывает нервы и возбуждает желание конвертнуть прибыль
...нерезы,те у кого срок подходит к концу
...банки, и не обязательно лишь только средствами не перевложенные в облигации,
....просто люди с никакими нервами
.....дельцы теневой экономики, в т.ч. и некоторый успешный мелкий и средний бизнес,
фиксирующий прибыль
.....крупный капитал, который может быть уже подумывать о том, что слишком уж заигрались
.....торговцы,которые слили немножко товара под праздники и теперь время фиксануть прибыль и пополнить запасы
......зима вот если все-таки наступит, можно будет докупить и восполнить потраченные энергоносители,опять таки за валюту, ну и другие импортеры не дремлют

.....ну и НБУ уже давно дал задний ход, намекая ежедневно почти на то, что не прочь вернуть все на круги своя, и не нервировать общественность

Может некоторые категории пересекаются, но как-то так.

Ну и на вашей стороне в пользу дешевого доллара также силы немалые:
веселая тройка -
Рожкова,Гончарук,Милованов

А вообще как в спорте в прыжках в высоту...попытка номер три.
И возможно станет успешной, в отилчие от первых двух попыток,как знать.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:03

  CRUSADER написав:Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла


Надо сделать несколько визитов.
Поменял часть отнес на квартиру,которая под сигналкой ГСО находится и опять пошел.
А то, при выходе риски нарваться немалые,даже если обменка без наводки работает.

А вообще, если сумели насобирать большую сумму валюты, сумейте и поспрашивать родственников,знакомых насчет проверенных и надежных обменок, чтобы и не обсчитывали и не наводили гоп-стопников.

Я когда работаю с проверенной годами обменкой, даже пачки гривен после их счетной машинки не пересчитываю, знаю, что ребята работают честно.

И еще, серьезные обменки, если подойти к руководителям в подсобку,стопроцентно на большой сумме дадут еще пару копеек профита бонусом.
Я когда меняю даже мелочь 1-2-3 штуки, и то, дают выгоднее чем у них на окнах нарисовано, только это не простые кассирши, а именно в подсобке, руководство.

Ну и знакомых менял неплохо иметь , это еще 10-20 копеек от даже курса в обменках профита,только в машине закрытой желательно операции производить.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 02:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сдавать сейчас или еще подождать?
Валюта в основном куплена по 24.5-26 грн, а теперь при покупке квартиры хотят продавец гривной принять
sasha5320
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