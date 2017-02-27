fin написав: yuri_m написав: fin написав:
Когда там по курсу уже начнутся аукционы овгз? Хочется подешевле матрас набить баксиками!
О, "алени" оживились!
По 23-23.25 брать не хотели в декабре, бо "дюже то дорого, ждем па 20". А теперь молятся, чтобы хоть по 24 дали скупиться. Странные вы люди... Вас же предупреждали, что с 20 декабря по 15 января будет дно по доллару. Нет же, дешево покупать не хотим, подавай нам дорого!
Я тогда был на работе до 1 января, доступ к гривнам не имел,которые дома в мешке лежали,поэтому и не успел по 23.8. А после праздников пошло выше 24-х. Поэтому сейчас жду момента,чтобы хотя бы 23.8.
Доказано практикой и жизнью.
Все эти ожидания редко к чему хорошему приводят.
Обычно ждешь чего-нибудь, а оно аккурат наоборот случается.
Не факт, что фактор ОВГЗ в 2020-м будет аналогичен тенденциям 2019-го.
Зима опять таки, не к дешевому баксу.
Ну и кроме ОВГЗ есть еще воз и маленькая тележка всякой всячины,которая может оказать влияние на курс.
Да , и еще одно, едва ли не
самое важное,
вас таких ждущих дешевого доллара после небольшого отскока вверх
- целая футбольная команда
:
...обыватели,у кого гривна дома под подушкой
....депозитчики, которых вот уже третья попытка расти расшатывает нервы и возбуждает желание конвертнуть прибыль
...нерезы,те у кого срок подходит к концу
...банки, и не обязательно лишь только средствами не перевложенные в облигации,
....просто люди с никакими нервами
.....дельцы теневой экономики, в т.ч. и некоторый успешный мелкий и средний бизнес,
фиксирующий прибыль
.....крупный капитал, который может быть уже подумывать о том, что слишком уж заигрались
.....торговцы,которые слили немножко товара под праздники и теперь время фиксануть прибыль и пополнить запасы
......зима вот если все-таки наступит, можно будет докупить и восполнить потраченные энергоносители,опять таки за валюту, ну и другие импортеры не дремлют
.....ну и НБУ уже давно дал задний ход, намекая ежедневно почти на то, что не прочь вернуть все на круги своя, и не нервировать общественность
Может некоторые категории пересекаются, но как-то так.
Ну и на вашей стороне в пользу дешевого доллара также силы немалые:
веселая тройка -
Рожкова,Гончарук,Милованов
А вообще как в спорте в прыжках в высоту...попытка номер три.
И возможно станет успешной, в отилчие от первых двух попыток,как знать.