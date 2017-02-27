Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:42

fin написав: yuri_m написав: fin написав: Когда там по курсу уже начнутся аукционы овгз? Хочется подешевле матрас набить баксиками! Когда там по курсу уже начнутся аукционы овгз? Хочется подешевле матрас набить баксиками!

О, "алени" оживились! По 23-23.25 брать не хотели в декабре, бо "дюже то дорого, ждем па 20". А теперь молятся, чтобы хоть по 24 дали скупиться. Странные вы люди... Вас же предупреждали, что с 20 декабря по 15 января будет дно по доллару. Нет же, дешево покупать не хотим, подавай нам дорого! О, "алени" оживились!По 23-23.25 брать не хотели в декабре, бо "дюже то дорого, ждем па 20". А теперь молятся, чтобы хоть по 24 дали скупиться. Странные вы люди... Вас же предупреждали, что с 20 декабря по 15 января будет дно по доллару. Нет же, дешево покупать не хотим, подавай нам дорого! Я тогда был на работе до 1 января, доступ к гривнам не имел,которые дома в мешке лежали,поэтому и не успел по 23.8. А после праздников пошло выше 24-х. Поэтому сейчас жду момента,чтобы хотя бы 23.8. Я тогда был на работе до 1 января, доступ к гривнам не имел,которые дома в мешке лежали,поэтому и не успел по 23.8. А после праздников пошло выше 24-х. Поэтому сейчас жду момента,чтобы хотя бы 23.8.

Доказано практикой и жизнью.Все эти ожидания редко к чему хорошему приводят.Обычно ждешь чего-нибудь, а оно аккурат наоборот случается.Не факт, что фактор ОВГЗ в 2020-м будет аналогичен тенденциям 2019-го.Зима опять таки, не к дешевому баксу.Ну и кроме ОВГЗ есть еще воз и маленькая тележка всякой всячины,которая может оказать влияние на курс.Да , и еще одно, едва ли несамое важное,вас таких ждущих дешевого доллара после небольшого отскока вверх- целая футбольная команда...обыватели,у кого гривна дома под подушкой....депозитчики, которых вот уже третья попытка расти расшатывает нервы и возбуждает желание конвертнуть прибыль...нерезы,те у кого срок подходит к концу...банки, и не обязательно лишь только средствами не перевложенные в облигации,....просто люди с никакими нервами.....дельцы теневой экономики, в т.ч. и некоторый успешный мелкий и средний бизнес,фиксирующий прибыль.....крупный капитал, который может быть уже подумывать о том, что слишком уж заигрались.....торговцы,которые слили немножко товара под праздники и теперь время фиксануть прибыль и пополнить запасы......зима вот если все-таки наступит, можно будет докупить и восполнить потраченные энергоносители,опять таки за валюту, ну и другие импортеры не дремлют.....ну и НБУ уже давно дал задний ход, намекая ежедневно почти на то, что не прочь вернуть все на круги своя, и не нервировать общественностьМожет некоторые категории пересекаются, но как-то так.Ну и на вашей стороне в пользу дешевого доллара также силы немалые:веселая тройка -Рожкова,Гончарук,МиловановА вообще как в спорте в прыжках в высоту...попытка номер три.И возможно станет успешной, в отилчие от первых двух попыток,как знать.