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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3412341334143415

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 53
ниже 23
6%
3
23.01-23.50
11%
6
23.51-24.0
15%
8
24.01-24.5
15%
8
24.51-25.0
15%
8
25.01-25.5
13%
7
25.51-26
13%
7
выше 26
11%
6
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:03

  CRUSADER написав:Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла


Надо сделать несколько визитов.
Поменял часть отнес на квартиру,которая под сигналкой ГСО находится и опять пошел.
А то, при выходе риски нарваться немалые,даже если обменка без наводки работает.

А вообще, если сумели насобирать большую сумму валюты, сумейте и поспрашивать родственников,знакомых насчет проверенных и надежных обменок, чтобы и не обсчитывали и не наводили гоп-стопников.

Я когда работаю с проверенной годами обменкой, даже пачки гривен после их счетной машинки не пересчитываю, знаю, что ребята работают честно.

И еще, серьезные обменки, если подойти к руководителям в подсобку,стопроцентно на большой сумме дадут еще пару копеек профита бонусом.
Я когда меняю даже мелочь 1-2-3 штуки, и то, дают выгоднее чем у них на окнах нарисовано, только это не простые кассирши, а именно в подсобке, руководство.

Ну и знакомых менял неплохо иметь , это еще 10-20 копеек от даже курса в обменках профита,только в машине закрытой желательно операции производить.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 02:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сдавать сейчас или еще подождать?
Валюта в основном куплена по 24.5-26 грн, а теперь при покупке квартиры хотят продавец гривной принять
sasha5320
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 07:33

  Автор77 написав:
Не факт, что фактор ОВГЗ в 2020-м будет аналогичен тенденциям 2019-го.

Зима опять таки, не к дешевому баксу.
Ну и кроме ОВГЗ есть еще воз и маленькая тележка всякой всячины,которая может оказать влияние на курс.


14-го січня подивимось...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 08:04

  fin написав:Господа, кто может предсказать когда можно будет купить зеленых по 23,80-24,00 или ниже?

Хаспадааа...
Их сто лет назад перестреляли. Или это обращение к потусторонним силам? Так те точно не скажут, до им это неинтересно.
В НБУ надо спрашивать, но они не скажут.
Замкнутый круг.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:38

Киев уже на покупке 24,30 , продажа 24,40
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:41

  zzzzzz написав:Киев уже на покупке 24,30 , продажа 24,40

я вчера сливал по 24.15, получается поторопился(( ладно посмотрим, увижу 24,50 солью более 30% валюты
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:47

sasha5320 Почти сам в такой ситуации... До 14.01 по большинству постов этого и соседнего форума будет рост, после первого аукциона будет видно или сливать или еще поползет в рост до 28.01 как вариант. Сейчас пару дней вниз не должно.
kravchukmv1987
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