Автор77 написав:

CRUSADER написав: Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла

Надо сделать несколько визитов.Поменял часть отнес на квартиру,которая под сигналкой ГСО находится и опять пошел.А то, при выходе риски нарваться немалые,даже если обменка без наводки работает.А вообще, если сумели насобирать большую сумму валюты, сумейте и поспрашивать родственников,знакомых насчет проверенных и надежных обменок, чтобы и не обсчитывали и не наводили гоп-стопников.Я когда работаю с проверенной годами обменкой, даже пачки гривен после их счетной машинки не пересчитываю, знаю, что ребята работают честно.И еще, серьезные обменки, если подойти к руководителям в подсобку,стопроцентно на большой сумме дадут еще пару копеек профита бонусом.Я когда меняю даже мелочь 1-2-3 штуки, и то, дают выгоднее чем у них на окнах нарисовано, только это не простые кассирши, а именно в подсобке, руководство.Ну и знакомых менял неплохо иметь , это еще 10-20 копеек от даже курса в обменках профита,только в машине закрытой желательно операции производить.