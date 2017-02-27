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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34143415341634173418>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 64
ниже 23
5%
3
23.01-23.50
11%
7
23.51-24.0
17%
11
24.01-24.5
14%
9
24.51-25.0
16%
10
25.01-25.5
16%
10
25.51-26
11%
7
выше 26
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:10

Господа, а завтра межбанк будет работать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:15

zzzzzzНа сайте минфин написано что будет том.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Судя по графикам на форексе доллар укрепился к большинсву мировых валют.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Автор77 написав:
  CRUSADER написав:Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла


Надо сделать несколько визитов.
Поменял часть отнес на квартиру,которая под сигналкой ГСО находится и опять пошел.
А то, при выходе риски нарваться немалые,даже если обменка без наводки работает.

А вообще, если сумели насобирать большую сумму валюты, сумейте и поспрашивать родственников,знакомых насчет проверенных и надежных обменок, чтобы и не обсчитывали и не наводили гоп-стопников.

Я когда работаю с проверенной годами обменкой, даже пачки гривен после их счетной машинки не пересчитываю, знаю, что ребята работают честно.

И еще, серьезные обменки, если подойти к руководителям в подсобку,стопроцентно на большой сумме дадут еще пару копеек профита бонусом.
Я когда меняю даже мелочь 1-2-3 штуки, и то, дают выгоднее чем у них на окнах нарисовано, только это не простые кассирши, а именно в подсобке, руководство.

Ну и знакомых менял неплохо иметь , это еще 10-20 копеек от даже курса в обменках профита,только в машине закрытой желательно операции производить.
Подписываюсь под каждым словом, единственное, так это нужно быть постоянным клиентом.
portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:41

  v0f41k написав:Судя по графикам на форексе доллар укрепился к большинсву мировых валют.

и, как обычно, ослабел к гривне

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:51

  portoz написав:
Автор77 написав:
  CRUSADER написав:Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла


Надо сделать несколько визитов.
Поменял часть отнес на квартиру,которая под сигналкой ГСО находится и опять пошел.
А то, при выходе риски нарваться немалые,даже если обменка без наводки работает.

А вообще, если сумели насобирать большую сумму валюты, сумейте и поспрашивать родственников,знакомых насчет проверенных и надежных обменок, чтобы и не обсчитывали и не наводили гоп-стопников.

Я когда работаю с проверенной годами обменкой, даже пачки гривен после их счетной машинки не пересчитываю, знаю, что ребята работают честно.

И еще, серьезные обменки, если подойти к руководителям в подсобку,стопроцентно на большой сумме дадут еще пару копеек профита бонусом.
Я когда меняю даже мелочь 1-2-3 штуки, и то, дают выгоднее чем у них на окнах нарисовано, только это не простые кассирши, а именно в подсобке, руководство.

Ну и знакомых менял неплохо иметь , это еще 10-20 копеек от даже курса в обменках профита,только в машине закрытой желательно операции производить.
Подписываюсь под каждым словом, единственное, так это нужно быть постоянным клиентом.

А я всегда меняю валюту в кассе Приват-Банка через свой "Приват-вклад". Валютчик дает деньги кассиру (на пополнение), я ему сразу свою сумму, а потом тут же заказываю онлайн снятие денег на завтра (а можно и заранее, лучше в другом отделении для безопасности).
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:56

  portoz написав:
Автор77 написав:
  CRUSADER написав:Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла


Надо сделать несколько визитов.
Поменял часть отнес на квартиру,которая под сигналкой ГСО находится и опять пошел.
А то, при выходе риски нарваться немалые,даже если обменка без наводки работает.

А вообще, если сумели насобирать большую сумму валюты, сумейте и поспрашивать родственников,знакомых насчет проверенных и надежных обменок, чтобы и не обсчитывали и не наводили гоп-стопников.

Я когда работаю с проверенной годами обменкой, даже пачки гривен после их счетной машинки не пересчитываю, знаю, что ребята работают честно.

И еще, серьезные обменки, если подойти к руководителям в подсобку,стопроцентно на большой сумме дадут еще пару копеек профита бонусом.
Я когда меняю даже мелочь 1-2-3 штуки, и то, дают выгоднее чем у них на окнах нарисовано, только это не простые кассирши, а именно в подсобке, руководство.

Ну и знакомых менял неплохо иметь , это еще 10-20 копеек от даже курса в обменках профита,только в машине закрытой желательно операции производить.
Подписываюсь под каждым словом, единственное, так это нужно быть постоянным клиентом.

А я всегда меняю валюту в кассе Приват-Банка через свой "Приват-вклад". Валютчик дает деньги кассиру (на пополнение), я ему сразу свою сумму, а потом тут же заказываю онлайн снятие денег на завтра (а можно и заранее, лучше в другом отделении для безопасности).[/quote]


и шо валютчик согласен час в очереди стоять?
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:56

межбанк резко вниз. Ганьба откладывается?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сдулись быков не осталось от голода померли
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:08

  Dobrofey написав:А я всегда меняю валюту в кассе Приват-Банка через свой "Приват-вклад". Валютчик дает деньги кассиру (на пополнение), я ему сразу свою сумму, а потом тут же заказываю онлайн снятие денег на завтра (а можно и заранее, лучше в другом отделении для безопасности).


А что финмониторинг ?
Речь то идет о крупной сумме.

Здесь разумно было отмечено, что лучше не экономить час другой своего времени, которое потом потратиться на сидение в кафе или просмотр фильмов, а максимально раздробить сумму на более мелкие. Это универсальный способ безопасности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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