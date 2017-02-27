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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:10
Господа, а завтра межбанк будет работать ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:15
zzzzzzНа сайте минфин написано что будет том.
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bugalter
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:16
Судя по графикам на форексе доллар укрепился к большинсву мировых валют.
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v0f41k
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:37
Автор77 написав: CRUSADER написав:
Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла
Надо сделать несколько визитов.
Поменял часть отнес на квартиру,которая под сигналкой ГСО находится и опять пошел.
А то, при выходе риски нарваться немалые,даже если обменка без наводки работает.
А вообще, если сумели насобирать большую сумму валюты, сумейте и поспрашивать родственников,знакомых насчет проверенных и надежных обменок, чтобы и не обсчитывали и не наводили гоп-стопников.
Я когда работаю с проверенной годами обменкой, даже пачки гривен после их счетной машинки не пересчитываю, знаю, что ребята работают честно.
И еще, серьезные обменки, если подойти к руководителям в подсобку,стопроцентно на большой сумме дадут еще пару копеек профита бонусом.
Я когда меняю даже мелочь 1-2-3 штуки, и то, дают выгоднее чем у них на окнах нарисовано, только это не простые кассирши, а именно в подсобке, руководство.
Ну и знакомых менял неплохо иметь , это еще 10-20 копеек от даже курса в обменках профита,только в машине закрытой желательно операции производить.
Подписываюсь под каждым словом, единственное, так это нужно быть постоянным клиентом.
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portoz
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:41
v0f41k написав:
Судя по графикам на форексе доллар укрепился к большинсву мировых валют.
и, как обычно, ослабел к гривне*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:51
portoz написав: Автор77 написав: CRUSADER написав:
Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла
Надо сделать несколько визитов.
Поменял часть отнес на квартиру,которая под сигналкой ГСО находится и опять пошел.
А то, при выходе риски нарваться немалые,даже если обменка без наводки работает.
А вообще, если сумели насобирать большую сумму валюты, сумейте и поспрашивать родственников,знакомых насчет проверенных и надежных обменок, чтобы и не обсчитывали и не наводили гоп-стопников.
Я когда работаю с проверенной годами обменкой, даже пачки гривен после их счетной машинки не пересчитываю, знаю, что ребята работают честно.
И еще, серьезные обменки, если подойти к руководителям в подсобку,стопроцентно на большой сумме дадут еще пару копеек профита бонусом.
Я когда меняю даже мелочь 1-2-3 штуки, и то, дают выгоднее чем у них на окнах нарисовано, только это не простые кассирши, а именно в подсобке, руководство.
Ну и знакомых менял неплохо иметь , это еще 10-20 копеек от даже курса в обменках профита,только в машине закрытой желательно операции производить.
Подписываюсь под каждым словом, единственное, так это нужно быть постоянным клиентом.
А я всегда меняю валюту в кассе Приват-Банка через свой "Приват-вклад". Валютчик дает деньги кассиру (на пополнение), я ему сразу свою сумму, а потом тут же заказываю онлайн снятие денег на завтра (а можно и заранее, лучше в другом отделении для безопасности).
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Dobrofey
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:56
portoz написав: Автор77 написав: CRUSADER написав:
Вопрос знатокам, как слить большую сумму долл? Разница между банком и обменником в 30 коп, но стремно как то... Я не валютный меняла
Надо сделать несколько визитов.
Поменял часть отнес на квартиру,которая под сигналкой ГСО находится и опять пошел.
А то, при выходе риски нарваться немалые,даже если обменка без наводки работает.
А вообще, если сумели насобирать большую сумму валюты, сумейте и поспрашивать родственников,знакомых насчет проверенных и надежных обменок, чтобы и не обсчитывали и не наводили гоп-стопников.
Я когда работаю с проверенной годами обменкой, даже пачки гривен после их счетной машинки не пересчитываю, знаю, что ребята работают честно.
И еще, серьезные обменки, если подойти к руководителям в подсобку,стопроцентно на большой сумме дадут еще пару копеек профита бонусом.
Я когда меняю даже мелочь 1-2-3 штуки, и то, дают выгоднее чем у них на окнах нарисовано, только это не простые кассирши, а именно в подсобке, руководство.
Ну и знакомых менял неплохо иметь , это еще 10-20 копеек от даже курса в обменках профита,только в машине закрытой желательно операции производить.
Подписываюсь под каждым словом, единственное, так это нужно быть постоянным клиентом.
А я всегда меняю валюту в кассе Приват-Банка через свой "Приват-вклад". Валютчик дает деньги кассиру (на пополнение), я ему сразу свою сумму, а потом тут же заказываю онлайн снятие денег на завтра (а можно и заранее, лучше в другом отделении для безопасности).[/quote]
и шо валютчик согласен час в очереди стоять?
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edvardd
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:56
межбанк резко вниз. Ганьба откладывается?
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proftpd66
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:00
сдулись быков не осталось от голода померли
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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KOKS
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:08
Dobrofey написав:
А я всегда меняю валюту в кассе Приват-Банка через свой "Приват-вклад". Валютчик дает деньги кассиру (на пополнение), я ему сразу свою сумму, а потом тут же заказываю онлайн снятие денег на завтра (а можно и заранее, лучше в другом отделении для безопасности).
А что финмониторинг ?
Речь то идет о крупной сумме.
Здесь разумно было отмечено, что лучше не экономить час другой своего времени, которое потом потратиться на сидение в кафе или просмотр фильмов, а максимально раздробить сумму на более мелкие. Это универсальный способ безопасности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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