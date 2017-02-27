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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3415341634173418>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 64
ниже 23
5%
3
23.01-23.50
11%
7
23.51-24.0
17%
11
24.01-24.5
14%
9
24.51-25.0
16%
10
25.01-25.5
16%
10
25.51-26
11%
7
выше 26
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Главное, чтобы нбу не полез с покупкой доллара, а дал немного припасть.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:16

Вчера вечером сдал последние 225 долларов по 24,20, таким образом мой 100% выход из доллара продолжался ровно 1 год!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:19

  bugalter написав:Главное, чтобы нбу не полез, а дал немного припасть.
Так уже и так дал - 24 пробили...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:25

  asti написав:Вчера вечером сдал последние 225 долларов по 24,20, таким образом мой 100% выход из доллара продолжался ровно 1 год!

А что теперь ,все на гривнедепо? ОВГЗ? Недвига (Новострой)?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:30

  vladus17 написав:
  asti написав:Вчера вечером сдал последние 225 долларов по 24,20, таким образом мой 100% выход из доллара продолжался ровно 1 год!

А что теперь ,все на гривнедепо? ОВГЗ? Недвига (Новострой)?

Смішно ... Готівкою ? По 5 , 10 чи 20 купюрами ? А скільки там квадратних сантиметрів вийде на таку крупну суму ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:31

bugalter НБУ вже купив 50 млн., а тепер ще раз вийшов.
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а кто знает про финмониторинг и сумьі оборота по картам приват? попадают больше 150 тьіс за операцию или может есть еще какие-то критерии?
funtic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:36

funtic у привата иногда зависит от начальника отделения :evil: Весной хотел положить на карту продавца 145Кгрн, как предоплату, - сразу же попросили кипу документов. Пришлось идти другим путем.
Schastyia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:46

Господа, в открытых источниках есть свежая информация о банках владеющими ОВГЗ (госы+коммерческие) ? С меня плюс за ссылку.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:48

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.

11:00
Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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