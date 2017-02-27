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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Главное, чтобы нбу не полез с покупкой доллара, а дал немного припасть.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:16
Вчера вечером сдал последние 225 долларов по 24,20, таким образом мой 100% выход из доллара продолжался ровно 1 год!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:19
Так уже и так дал - 24 пробили...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:25
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:30
Смішно ... Готівкою ? По 5 , 10 чи 20 купюрами ? А скільки там квадратних сантиметрів вийде на таку крупну суму ?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а кто знает про финмониторинг и сумьі оборота по картам приват? попадают больше 150 тьіс за операцию или может есть еще какие-то критерии?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:36
funtic у привата иногда зависит от начальника отделения Весной хотел положить на карту продавца 145Кгрн, как предоплату, - сразу же попросили кипу документов. Пришлось идти другим путем.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:46
Господа, в открытых источниках есть свежая информация о банках владеющими ОВГЗ (госы+коммерческие) ? С меня плюс за ссылку.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:48
Курси на зараз
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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