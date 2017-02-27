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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:49
vladus17 написав: asti написав:
Вчера вечером сдал последние 225 долларов по 24,20
А что теперь ,все на гривнедепо? ОВГЗ? Недвига (Новострой)?
ОВГЗ уже поздно, гривнедепо (пока ещё) можно, а так недвига, конечно//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:52
Філ написав:bugalter
НБУ вже купив 50 млн., а тепер ще раз вийшов.
Значит я ошибся, нерезы сегодня заводят валюту под аукцион.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:53
Доброго времени суток, а кто знает СЭП завтра ходит?
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