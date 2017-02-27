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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3415341634173418

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 64
ниже 23
5%
3
23.01-23.50
11%
7
23.51-24.0
17%
11
24.01-24.5
14%
9
24.51-25.0
16%
10
25.01-25.5
16%
10
25.51-26
11%
7
выше 26
11%
7
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:49

  vladus17 написав:
  asti написав:Вчера вечером сдал последние 225 долларов по 24,20
А что теперь ,все на гривнедепо? ОВГЗ? Недвига (Новострой)?
ОВГЗ уже поздно, гривнедепо (пока ещё) можно, а так недвига, конечно//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:52

  Філ написав:bugalter НБУ вже купив 50 млн., а тепер ще раз вийшов.

Значит я ошибся, нерезы сегодня заводят валюту под аукцион.
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:53

Доброго времени суток, а кто знает СЭП завтра ходит?
Diablo1977
 
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