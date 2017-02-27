Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:00

Даже и не собираюсь играться в это позорное казино с нашим государством, гривнушкой и овгз - нахлопучат в итоге по-любому, иначе они не умеют; - не сейчас, попозже, и точно внезапно, что очнуться не успеешь с бумагой на руках. А сИдеть с гривной с сЕдеть - ну его...Идут на юга, вся эта гопкомпашка рожкова, милованушка и самокатчики....Для начала пусть покажут в своих декларациях, что они сами минимум на 70% своих сбережений в гривне.Гривна максимум текущая, не больше.Если раньше валюта накопления была <>uah, то сейчас тем более не собираюсь менять это правило с переоцененной гривной, которая достигла инфляционного паритета (это в лучшем случае только сейчас если верить нашей статистике (иными словами, инфляция догнала курс доллара только сейчас), в худшем - курс которОЙ (грн) сильно выше этого паритета (по другим расчетам и версиям)).