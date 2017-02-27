...как бывало не раз!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:17
...как бывало не раз!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:30
Кардіограма ліквідності -розгул НІЧНОГО шабашу
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 52 622,64112078(58 325,48870408 − 5 702,8475833) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 71 714( 65 408 + 6 306) млн.
Загальна добова ліквідність 52 622,64 + 71 714 - 0.00 = 124 336,64(123 733,49 + 603,15) млн. гривень.
Загально добова ліквідність ЗАШКАЛЮЄ і встановлює РЕКОРДИ!
При цьому Нічні розміщення в НБУ ще більше виросли і вони вже майже на третину більші за коррахунки. Вже 73 банків долучились до цієї неринкової годувальниці НБУ.
Центробанкіри, чого мовчите, треба ж щось робити.
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:31
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.01.2020....................23,9792
Гривна укрепилась на 14 копеек.
Открылись расширением спреда на 1.5 копейки вниз. В 10-20 начали уверенное снижение. За 25 минут опустились на 7 копеек, после чего наступила небольшая пауза. Похоже, что снижение остановила интервенция регулятора. С 11 начался новый 25-минутный этап снижения, результатом которого стали 5 копеек. После этого наступила стабильность, незадолго до полудня спред сузился сверху до 2 копеек.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Коррсчета уменьшились. Снова за счет роста объема суточных сертификатов. Похоже, рынок пока не может переварить предновогоднее освоение бюджета, но к особому спросу на валюту, судя по сегодняшней сессии, это не привело. Будем смотреть на обороты.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
08.01.2020
Усього, млн дол. США 341
Объем рынка в, по сути, первый рабочий день года оставался скромным. Еще не раскачались.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:33
Аслунд мне наконец поверил. Очередь за вами.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щось yuri_m не видно, мабуть побіг гасити кредитні кошти)
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:45
Amat
sp-500
ты не нужен этому государству.
или ограбят девальвацией или ревальвируют с предлогом что мы не комментирует курс
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:59
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:00
proftpd66
Даже и не собираюсь играться в это позорное казино с нашим государством, гривнушкой и овгз - нахлопучат в итоге по-любому, иначе они не умеют; - не сейчас, попозже, и точно внезапно, что очнуться не успеешь с бумагой на руках. А сИдеть с гривной с сЕдеть - ну его...
Идут на юга, вся эта гопкомпашка рожкова, милованушка и самокатчики....
Для начала пусть покажут в своих декларациях, что они сами минимум на 70% своих сбережений в гривне.
Гривна максимум текущая, не больше.
Если раньше валюта накопления была <>uah, то сейчас тем более не собираюсь менять это правило с переоцененной гривной, которая достигла инфляционного паритета (это в лучшем случае только сейчас если верить нашей статистике (иными словами, инфляция догнала курс доллара только сейчас), в худшем - курс которОЙ (грн) сильно выше этого паритета (по другим расчетам и версиям) ).
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 10 січ, 2020 13:08, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:04
я на кануне сдал, не дождался верхов
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
|