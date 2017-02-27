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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34173418341934203421>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 74
ниже 23
5%
4
23.01-23.50
14%
10
23.51-24.0
15%
11
24.01-24.5
15%
11
24.51-25.0
15%
11
25.01-25.5
14%
10
25.51-26
9%
7
выше 26
14%
10
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:17

  Andrew_ написав:
  asti написав:Вчера вечером сдал последние 225 долларов по 24,20
Асти, ты полностью из валюты вышел???? :shock:
...как бывало не раз! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:30

Кардіограма ліквідності -розгул НІЧНОГО шабашу


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 52 622,64112078(58 325,48870408 − 5 702,8475833) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 71 714( 65 408 + 6 306) млн.

Загальна добова ліквідність 52 622,64 + 71 714 - 0.00 = 124 336,64(123 733,49 + 603,15) млн. гривень.

Загально добова ліквідність ЗАШКАЛЮЄ і встановлює РЕКОРДИ!

При цьому Нічні розміщення в НБУ ще більше виросли і вони вже майже на третину більші за коррахунки. Вже 73 банків долучились до цієї неринкової годувальниці НБУ.

Центробанкіри, чого мовчите, треба ж щось робити. :!:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:31

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.01.2020....................23,9792
Гривна укрепилась на 14 копеек.
Открылись расширением спреда на 1.5 копейки вниз. В 10-20 начали уверенное снижение. За 25 минут опустились на 7 копеек, после чего наступила небольшая пауза. Похоже, что снижение остановила интервенция регулятора. С 11 начался новый 25-минутный этап снижения, результатом которого стали 5 копеек. После этого наступила стабильность, незадолго до полудня спред сузился сверху до 2 копеек.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Коррсчета уменьшились. Снова за счет роста объема суточных сертификатов. Похоже, рынок пока не может переварить предновогоднее освоение бюджета, но к особому спросу на валюту, судя по сегодняшней сессии, это не привело. Будем смотреть на обороты.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
08.01.2020
Усього, млн дол. США 341
Объем рынка в, по сути, первый рабочий день года оставался скромным. Еще не раскачались.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:33

Аслунд мне наконец поверил. Очередь за вами.
:lol: :lol: :lol:

Экономику Украины сильно недооценивают. Все только начинается.

В Украине созданы все макроэкономические основы, чтобы экономика страны выросла на 5% в 2020 году, как того хочет премьер Гончарук


Многие недооценивают нынешние экономические перспективы Украины. В 2016-2019 годах администрация Петра Порошенко провела впечатляющую макроэкономическую стабилизацию после серьезного кризиса 2014-2015 годов, вызванного грабежом представителями правительства Януковича и началом военной агрессии России на Донбассе. Во многом благодаря мерам, предпринятым при экс-президенте Порошенко, дефицит бюджета сократился до около 2% ВВП, а инфляция снизилась до 4,1%. Между тем, государственный долг сократился с 80% ВВП в 2016 году до 52% ВВП.

В 2019 году гривна была самой эффективной валютой в мире: ее курс по отношению к доллару США вырос на 19%. Среднемесячная украинская заработная плата в долларах выросла с 200$ в 2016 году до нынешнего уровня около 450$. Доходность облигаций и процентные ставки упали. Действительно, на сегодняшний день основная проблема заключается в том, что гривна растет слишком быстро. Это вынуждает Национальный банк покупать больше долларов и снижать учетную ставку.

https://biz.liga.net/ekonomika/all/opin ... chinaetsya

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щось yuri_m не видно, мабуть побіг гасити кредитні кошти)
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:45

Amat

sp-500

ты не нужен этому государству.

или ограбят девальвацией или ревальвируют с предлогом что мы не комментирует курс
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:59

  Amat написав:Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
Я тоже жду, когда курс будет 23,5-23,8 чтобы затарить баксами еще больше свой матрас!
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:00

proftpd66

Даже и не собираюсь играться в это позорное казино с нашим государством, гривнушкой и овгз - нахлопучат в итоге по-любому, иначе они не умеют; - не сейчас, попозже, и точно внезапно, что очнуться не успеешь с бумагой на руках. А сИдеть с гривной с сЕдеть - ну его...
Идут на юга, вся эта гопкомпашка рожкова, милованушка и самокатчики....
Для начала пусть покажут в своих декларациях, что они сами минимум на 70% своих сбережений в гривне.

Гривна максимум текущая, не больше.
Если раньше валюта накопления была <>uah, то сейчас тем более не собираюсь менять это правило с переоцененной гривной, которая достигла инфляционного паритета (это в лучшем случае только сейчас если верить нашей статистике (иными словами, инфляция догнала курс доллара только сейчас), в худшем - курс которОЙ (грн) сильно выше этого паритета (по другим расчетам и версиям) :shock: ). :?
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 10 січ, 2020 13:08, всього редагувалось 3 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:04

  asti написав:Вчера вечером сдал последние 225 долларов по 24,20, таким образом мой 100% выход из доллара продолжался ровно 1 год!
я на кануне сдал, не дождался верхов :(
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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