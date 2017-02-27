Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:23

Amat написав: fin написав: Amat написав: Блин. Так обещали же 25 к середине января.

Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...

Это не честно. Я так не играю (-: Блин. Так обещали же 25 к середине января.Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...Это не честно. Я так не играю (-: Я тоже жду, когда курс будет 23,5-23,8 чтобы затарить баксами еще больше свой матрас! Я тоже жду, когда курс будет 23,5-23,8 чтобы затарить баксами еще больше свой матрас!



Хочу себе мак-бук купить. А отдать 2к честно заработанных жалко.

А вот если наспекулирую 2к на курсовых разницах - тогда и не жалко



А так да, обычно я тоже в эти игры не играю.

Но у вас тут так весело и задорно, что не могу отказать себе в небольшом риске. Хочу себе мак-бук купить. А отдать 2к честно заработанных жалко.А вот если наспекулирую 2к на курсовых разницах - тогда и не жалкоА так да, обычно я тоже в эти игры не играю.Но у вас тут так весело и задорно, что не могу отказать себе в небольшом риске.

Ну тут нужно либо "котлетами" кидаться, это если по быстрому нужно 2к срубить - но если есть котлеты то 2к на этом фоне не так много.Либо "тефтелями" - но тут нужно время, постоянно в теме и беготняНапример с котлетой 100к баксов на последнем загоне можно было заработать как раз те 50к-100к грн. А с 10к - соответственно 5-10к грн. Т.е. тут уже нужно раз десять провернуть тему на аналогичных движениях.