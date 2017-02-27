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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:08
Полностью согласен! Вменяемые люди всегда покупают доллары,ну или евро еще. Надо помнить в какой стране вы живете!Может случиться все что угодно и гривна может стать вэнесуэльским боливаром.
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fin
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:13
fin написав: Amat написав:
Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
Я тоже жду, когда курс будет 23,5-23,8 чтобы затарить баксами еще больше свой матрас!
Хочу себе мак-бук купить. А отдать 2к честно заработанных жалко.
А вот если наспекулирую 2к на курсовых разницах - тогда и не жалко
А так да, обычно я тоже в эти игры не играю.
Но у вас тут так весело и задорно, что не могу отказать себе в небольшом риске.
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Amat
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:13
fin написав:
Полностью согласен! Вменяемые люди всегда покупают доллары,ну или евро еще. Надо помнить в какой стране вы живете!Может случиться все что угодно и гривна может стать вэнесуэльским боливаром.
У нас супер страна, что вы, с супер экономикой))) Я вот смотрю недвига в ЗП вверх то и идет, но чето квартиры эти по 2-3мес. стоят уже в продаже, только ценник вверх переписывают, покупать получается некому?
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Andrew_
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:18
Amat написав:
Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
так сегодня только 10 число. а середина это - 15 января. поэтому надо ещё немного подождать.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:20
Игорь Алексеевич написав: Amat написав:
Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
так сегодня только 10 число. а середина это - 15 января. поэтому надо ещё немного подождать.
И слить по 22((((((
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Andrew_
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:21
Киев. Окна переписали ценники вниз.
23.90/24.15
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antey1969
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:22
Andrew_ написав:
И слить по 22((((((
22 - это мираж 19г.
25 - реально в январе
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:23
Amat написав: fin написав: Amat написав:
Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
Я тоже жду, когда курс будет 23,5-23,8 чтобы затарить баксами еще больше свой матрас!
Хочу себе мак-бук купить. А отдать 2к честно заработанных жалко.
А вот если наспекулирую 2к на курсовых разницах - тогда и не жалко
А так да, обычно я тоже в эти игры не играю.
Но у вас тут так весело и задорно, что не могу отказать себе в небольшом риске.
Ну тут нужно либо "котлетами" кидаться, это если по быстрому нужно 2к срубить - но если есть котлеты то 2к на этом фоне не так много.
Либо "тефтелями" - но тут нужно время, постоянно в теме и беготня
Например с котлетой 100к баксов на последнем загоне можно было заработать как раз те 50к-100к грн. А с 10к - соответственно 5-10к грн. Т.е. тут уже нужно раз десять провернуть тему на аналогичных движениях.
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Alex2007
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:23
Вижу один банк уже продает па24. Если тренд сохранится, то на следующей неделе надеюсь 23+ увидим!
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fin
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:24
Игорь Алексеевич написав: Amat написав:
Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
так сегодня только 10 число. а середина это - 15 января. поэтому надо ещё немного подождать.
Так я и жду.
Просто хотел посмотреть, есть ли еще здесь такие же "ждуны, с крепкими орешками" как я.
Даже вот убеждаю себя, что текущий курс это уже и есть "укрепленный" курс перед новым аукционом 14.01. А потом только вверх. Самовнушение сильная штука оказывается
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Amat
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