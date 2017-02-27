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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3418341934203421>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 74
ниже 23
5%
4
23.01-23.50
14%
10
23.51-24.0
15%
11
24.01-24.5
15%
11
24.51-25.0
15%
11
25.01-25.5
14%
10
25.51-26
9%
7
выше 26
14%
10
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:08

Полностью согласен! Вменяемые люди всегда покупают доллары,ну или евро еще. Надо помнить в какой стране вы живете!Может случиться все что угодно и гривна может стать вэнесуэльским боливаром.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:13

  fin написав:
  Amat написав:Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
Я тоже жду, когда курс будет 23,5-23,8 чтобы затарить баксами еще больше свой матрас!


Хочу себе мак-бук купить. А отдать 2к честно заработанных жалко.
А вот если наспекулирую 2к на курсовых разницах - тогда и не жалко :lol: :lol:

А так да, обычно я тоже в эти игры не играю.
Но у вас тут так весело и задорно, что не могу отказать себе в небольшом риске. 8)
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:13

  fin написав:Полностью согласен! Вменяемые люди всегда покупают доллары,ну или евро еще. Надо помнить в какой стране вы живете!Может случиться все что угодно и гривна может стать вэнесуэльским боливаром.

У нас супер страна, что вы, с супер экономикой))) Я вот смотрю недвига в ЗП вверх то и идет, но чето квартиры эти по 2-3мес. стоят уже в продаже, только ценник вверх переписывают, покупать получается некому?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:18

  Amat написав:Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:


так сегодня только 10 число. а середина это - 15 января. поэтому надо ещё немного подождать. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:20

  Игорь Алексеевич написав:
  Amat написав:Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:


так сегодня только 10 число. а середина это - 15 января. поэтому надо ещё немного подождать. :P

И слить по 22((((((
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев. Окна переписали ценники вниз.
23.90/24.15
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Andrew_ написав:И слить по 22((((((


22 - это мираж 19г.
25 - реально в январе
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:23

  Amat написав:
  fin написав:
  Amat написав:Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
Я тоже жду, когда курс будет 23,5-23,8 чтобы затарить баксами еще больше свой матрас!


Хочу себе мак-бук купить. А отдать 2к честно заработанных жалко.
А вот если наспекулирую 2к на курсовых разницах - тогда и не жалко :lol: :lol:

А так да, обычно я тоже в эти игры не играю.
Но у вас тут так весело и задорно, что не могу отказать себе в небольшом риске. 8)


Ну тут нужно либо "котлетами" кидаться, это если по быстрому нужно 2к срубить - но если есть котлеты то 2к на этом фоне не так много.
Либо "тефтелями" - но тут нужно время, постоянно в теме и беготня :mrgreen:

Например с котлетой 100к баксов на последнем загоне можно было заработать как раз те 50к-100к грн. А с 10к - соответственно 5-10к грн. Т.е. тут уже нужно раз десять провернуть тему на аналогичных движениях.
:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:23

Вижу один банк уже продает па24. Если тренд сохранится, то на следующей неделе надеюсь 23+ увидим!
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:24

  Игорь Алексеевич написав:
  Amat написав:Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:


так сегодня только 10 число. а середина это - 15 января. поэтому надо ещё немного подождать. :P


Так я и жду.
Просто хотел посмотреть, есть ли еще здесь такие же "ждуны, с крепкими орешками" как я. :mrgreen:
Даже вот убеждаю себя, что текущий курс это уже и есть "укрепленный" курс перед новым аукционом 14.01. А потом только вверх. Самовнушение сильная штука оказывается :lol:
Amat
 
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