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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:26
Amat написав: Игорь Алексеевич написав: Amat написав:
Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
так сегодня только 10 число. а середина это - 15 января. поэтому надо ещё немного подождать.
Так я и жду.
Просто хотел посмотреть, есть ли еще здесь такие же "ждуны, с крепкими орешками" как я.
Даже вот убеждаю себя, что текущий курс это уже и есть "укрепленный" курс перед новым аукционом 14.01. А потом только вверх. Самовнушение сильная штука оказывается
После аукционов обычно только вниз!
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fin
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:27
Amat написав: Amat написав:
Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
Хочу себе мак-бук купить. А отдать 2к честно заработанных жалко.
А вот если наспекулирую - тогда и не жалко
С такими спекуляциями вам скоро свой Acer продавать придется!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:30
Если завтра на межике 24,00-05 на конец недели не засветятса, то надежды на дальнейший рост усе.
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escobar
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:32
escobar написав:
Если завтра на межике 24,00-05 на конец недели не засветятса, то надежды на дальнейший рост усе.
Завтра суббота.
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fin
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:40
fin написав:
После аукционов обычно только вниз!
Может я что-то не правильно понимаю, поправьте если так, буду признателен.
Но если я продаю грн ОВГЗ, то мне выгодно, что бы гривна была максимально дорогой, что бы покупатели больше у.е. продали.
А если я выплачиваю обязательства, то наоборот.
+ к этому всему нужно учитывать интересы внутреннего потребителя и потому "качели" должны быть мягкими. Ну или хотя бы предсказуемыми.
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Amat
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:41
asti написав: Amat написав: Amat написав:
Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
Хочу себе мак-бук купить. А отдать 2к честно заработанных жалко.
А вот если наспекулирую - тогда и не жалко
С такими спекуляциями вам скоро свой Acer продавать придется!
У меня их сейчас 3. А техника как известно быстро стареет.
Так что можно рискнуть
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Amat
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:52
Непогано так Приват підрізав місячний депозит з 11% до 8.75%.
От вам і ревальвація. Так і до 3% дойдемо
п.с. по 11 користувався їхнім депо, зараз вже не бачу сенсу. Цікаво, наскільки великий буде відтік депозитів з банків?)
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sailed
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