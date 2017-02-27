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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3418341934203421

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 74
ниже 23
5%
4
23.01-23.50
14%
10
23.51-24.0
15%
11
24.01-24.5
15%
11
24.51-25.0
15%
11
25.01-25.5
14%
10
25.51-26
9%
7
выше 26
14%
10
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:26

  Amat написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Amat написав:Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:


так сегодня только 10 число. а середина это - 15 января. поэтому надо ещё немного подождать. :P


Так я и жду.
Просто хотел посмотреть, есть ли еще здесь такие же "ждуны, с крепкими орешками" как я. :mrgreen:
Даже вот убеждаю себя, что текущий курс это уже и есть "укрепленный" курс перед новым аукционом 14.01. А потом только вверх. Самовнушение сильная штука оказывается :lol:
После аукционов обычно только вниз!
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:27

  Amat написав:
  Amat написав:Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
Хочу себе мак-бук купить. А отдать 2к честно заработанных жалко.
А вот если наспекулирую - тогда и не жалко :lol: :lol:
С такими спекуляциями вам скоро свой Acer продавать придется! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если завтра на межике 24,00-05 на конец недели не засветятса, то надежды на дальнейший рост усе.
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:32

  escobar написав:Если завтра на межике 24,00-05 на конец недели не засветятса, то надежды на дальнейший рост усе.
Завтра суббота.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:34

  fin написав:
  escobar написав:Если завтра на межике 24,00-05 на конец недели не засветятса, то надежды на дальнейший рост усе.
Завтра суббота.

Главное что рабочий день :wink:
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:40

  fin написав:После аукционов обычно только вниз!



Может я что-то не правильно понимаю, поправьте если так, буду признателен.
Но если я продаю грн ОВГЗ, то мне выгодно, что бы гривна была максимально дорогой, что бы покупатели больше у.е. продали.

А если я выплачиваю обязательства, то наоборот.
+ к этому всему нужно учитывать интересы внутреннего потребителя и потому "качели" должны быть мягкими. Ну или хотя бы предсказуемыми.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:41

  asti написав:
  Amat написав:
  Amat написав:Блин. Так обещали же 25 к середине января.
Я вот сижу, жду. А курс уже вниз пошел...
Это не честно. Я так не играю (-:
Хочу себе мак-бук купить. А отдать 2к честно заработанных жалко.
А вот если наспекулирую - тогда и не жалко :lol: :lol:
С такими спекуляциями вам скоро свой Acer продавать придется! :) :)


У меня их сейчас 3. А техника как известно быстро стареет.
Так что можно рискнуть :wink:
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Непогано так Приват підрізав місячний депозит з 11% до 8.75%.
От вам і ревальвація. Так і до 3% дойдемо :(

п.с. по 11 користувався їхнім депо, зараз вже не бачу сенсу. Цікаво, наскільки великий буде відтік депозитів з банків?)
sailed
 
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