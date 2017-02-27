RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3421342234233424>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 81
ниже 23
6%
5
23.01-23.50
15%
12
23.51-24.0
16%
13
24.01-24.5
16%
13
24.51-25.0
14%
11
25.01-25.5
12%
10
25.51-26
9%
7
выше 26
12%
10
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:34

  sailed написав:Непогано так Приват підрізав місячний депозит з 11% до 8.75%.
От вам і ревальвація. Так і до 3% дойдемо :(

п.с. по 11 користувався їхнім депо, зараз вже не бачу сенсу. Цікаво, наскільки великий буде відтік депозитів з банків?)


Уже почти 6 последних лет ставки вниз,прикрутили налоги в размере 19.5%,а вы только очухались?

Если живёте не на откровенном хуторе,то есть ставочки попривлекательнее,это что такой вид мазохизма,взять самый неадекватный вид вклада и строить по нему догадки и теории заговоров?

Годовой с капитализацией,или полугодовой,что за идиотизм в парунедельных вкладах,поменять ветхие купюры и пройтись в банк?

Или покликать мышкой и загнать туда остаток с месячной з.п. или аванса?

По курсу,уже пошли отписки как хорошо сдал по 24+,думаю и Зед скоро отпишется,что успел пристроить 7\6 котлетки по 24.30)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10802
З нами з: 30.12.09
Подякував: 315 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:34

  sergey_sryvkin написав:Т.е. банки больше не хотят кредитовать бизнес, шевелить, рисковать и зарабатывать и процветать ?. :)


Всё наоборот.
Бизнес не хочет кредитоваться, шевелиться, рисковать, зарабатывать и процветать под те проценты, под которые вы сдаете сейчас банку свои деньги.
Поэтому! Банк сначала должен взять деньги у вас под маленький процент и дать кредит бизнесу под чуть больше и приемлемый. И тогда к банкам потянутся бизнесы ... 8)
А вам от этого в виде бонуса ВВП, рост и экономическое процветание. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7653
З нами з: 14.11.11
Подякував: 326 раз.
Подякували: 3813 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:41

  Libo написав:
  Alex2007 написав:
  sailed написав:Непогано так Приват підрізав місячний депозит з 11% до 8.75%.
От вам і ревальвація. Так і до 3% дойдемо :(

п.с. по 11 користувався їхнім депо, зараз вже не бачу сенсу. Цікаво, наскільки великий буде відтік депозитів з банків?)


Понижение ставок по приват-вкладу с 7 процентов до 5%, и баксовых 1% еще ниже - было для меня самой крайней чертой, благодаря чему еще держал там мелочь. Сейчас однозначно на выход оттуда. :mrgreen: Аналогично послал Ахметбанку и другие.

Ставки в 100 раз ниже того риска нахождения денег там (в Привате). Совсем за лохов уже держат.
:?


Так это же для этого и делается, чтоб вы валили нах из банков! :shock:
Весь мир так делает.
Спекуляция закончилась. Забирай свои деньги и иди вкладывай их в бизнес. Шевели своими извилинами, крутись, рискуй, зарабатывай хороший процент, развивай экономику, увеличивай ВВП, плати налоги и сам процветай ...
Вот ведь в чем смысл ставок. :idea:


а фондовый рынок у нас есть?
как вкладывать в бизнес, если он не твой?
dima_beleb
 
Повідомлень: 348
З нами з: 11.10.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:47

  dima_beleb написав:
а фондовый рынок у нас есть?
как вкладывать в бизнес, если он не твой?


При Кучме был создан, а впоследствии убит. Надо срочно воссоздавать. И это вы - спекули - первыми должны поднять вой по поводу этого.
:!: :!: :!:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7653
З нами з: 14.11.11
Подякував: 326 раз.
Подякували: 3813 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:53

  somilitark написав:Уже почти 6 последних лет ставки вниз,прикрутили налоги в размере 19.5%,а вы только очухались?

Если живёте не на откровенном хуторе,то есть ставочки попривлекательнее,это что такой вид мазохизма,взять самый неадекватный вид вклада и строить по нему догадки и теории заговоров?


Ваши комментарии в мою сторону уже не в первый раз какие-то язвительные. Лучше заигнорьте и идите с миром.

Я где-то писал про теории заговоров? Я написал что перестаю пользоваться депозитами привата потому что они окончательно утратили для меня свою привлекательность. Именно месячные депозиты были интересны тем, что через них деньги выводились в наличку. Теперь я этого делать не буду.
Востаннє редагувалось sailed в П'ят 10 січ, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
sailed
 
Повідомлень: 394
З нами з: 24.05.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:55

Из банков целенаправленно выжимают, чтобы:
1. снять с государства проблемы по защите прав граждан (всякие фонды гарантирования, и т.д.)
2. "Помочь" пиплу спалить свои деньги в разных "альтернативах" банкам, и сказать что пипл сам виноват
3. Мутить керманычам междусобойчики с валютами и займами, а профит делить между собой, а убытки вешать на бюджет. И совсем необязательно на этот "праздник жизни" приглашать "пересичных"
4. В итоге оставить для государства только "прибыльные виды деятельности", типа сбора налогов, тарифов монополистов, и прочих "долгов Родине" - т.е. стрижку овец. А от всех "затратных статей" - отказаться (типа гарантированный медицинской помощи, образования, защиты прав человека и т.д.). Из затрат можно составить только минимально необходимые для поддержания необходимого поголовья овец (типа бесплатных родов, "бебибоксов", минимальной помощи чтоб с голоду не сдохнуть)

По сути государства превратились в ЗАО, где профитом распоряжаются "мажоритарии" в лице керманычей, а "миноритарии" (пересичные) - превратились в рабов, которые могут только подчиняться власти мажоритариев, и не могут ничего изменить

Про український капіталізм
https://tyzhden.ua/Economics/239097
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10168
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6485 раз.
Подякували: 2712 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:06

  Вкладчик1234 написав:Про український капіталізм
https://tyzhden.ua/Economics/239097

Ні фіга не зрозумів - що насправді він хотів сказати ...
Оце , наприклад , що :
... наслідком існування тіньового сектору економіки в Україні є розрив між реальною і формальною системою грошового обігу.
Про феодалізм там і т.д. - ну нехай . Якісь думки незавершені ...
Puente
 
Повідомлень: 2347
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:12

  antey1969 написав:Киев. Окна переписали ценники вниз.
23.90/24.15
везде по разному, ценники переписывают па 5раз в день, у нас с утра приём резко вниз с 24.20 до 23.85 сча прибавили 10-15коп.
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6003
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4227 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:14

  sailed написав:Ваши комментарии в мою сторону уже не в первый раз какие-то язвительные. Лучше заигнорьте и идите с миром.

Я где-то писал про теории заговоров? Я написал что перестаю пользоваться депозитами привата потому что они окончательно утратили для меня свою привлекательность. Именно месячные депозиты были интересны тем, что через них деньги выводились в наличку. Теперь я этого делать не буду.

Заговор против бедных депозитчиков,которых устраивают только двузначные ставки по депозитам,даже если инфляция ниже 5-ти процентов.
Или вы не понимаете понятия синонимов и выдержки сути?
Да и что за недоразвитые депозиты длиной в несколько недель,где в мире есть такое?
Только у нас,за кордоном либо депо сроком от года,либо текущие счета,за которые надо приплачивать,а у нас пока рай для депозитчика,но вам кажется этого мало(
Банки наверное будут плакать,когда потеряют такого выгодного и увесистого клиента.

Если вы увидели язвительность,то скорее надо задать вопрос себе: а может я написал пост как 6-ти летний ребёнок, одновременно держащийся за мамину юбку?(
Судя по понтам,типа меседжей лучше уже спустить все деньги на амортизацию авто,то вам явно меньше 30-ти и вы думаете,что ни старость,ни пенсия,ни проблемы сохранения заработанного вас никогда не коснутся,лучше жить одним днём и тратить всё,эта модель поведения заслуживает внимания,но у меня даже 20-ти летний сын с неё соскочил,а некоторые даже в 60 не понимают что да как,но тогда как правило начинаются активные камлания на государство,мол почему оно мне не дало достаточных благ или недодало квартиры и сбережений,вместе с пенсией)))

По курсу,НБУ прибивает гвоздями к 23.93,даёт шанс слиться задорого,кому надо конечно...
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 10 січ, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10802
З нами з: 30.12.09
Подякував: 315 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:18

Кто-то на МБ зубами вцепился в 23.93
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1444
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1712 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3421342234233424>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6770 1495499
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 15:48
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1650, 1651, 1652
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16511 2037376
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 11:48
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 51853
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80481)
10.01.2020 15:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.