Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:14

sailed написав: Ваши комментарии в мою сторону уже не в первый раз какие-то язвительные. Лучше заигнорьте и идите с миром.



Я где-то писал про теории заговоров? Я написал что перестаю пользоваться депозитами привата потому что они окончательно утратили для меня свою привлекательность. Именно месячные депозиты были интересны тем, что через них деньги выводились в наличку. Теперь я этого делать не буду. Ваши комментарии в мою сторону уже не в первый раз какие-то язвительные. Лучше заигнорьте и идите с миром.Я где-то писал про теории заговоров? Я написал что перестаю пользоваться депозитами привата потому что они окончательно утратили для меня свою привлекательность. Именно месячные депозиты были интересны тем, что через них деньги выводились в наличку. Теперь я этого делать не буду.

Заговор против бедных депозитчиков,которых устраивают только двузначные ставки по депозитам,даже если инфляция ниже 5-ти процентов.Или вы не понимаете понятия синонимов и выдержки сути?Да и что за недоразвитые депозиты длиной в несколько недель,где в мире есть такое?Только у нас,за кордоном либо депо сроком от года,либо текущие счета,за которые надо приплачивать,а у нас пока рай для депозитчика,но вам кажется этого мало(Банки наверное будут плакать,когда потеряют такого выгодного и увесистого клиента.Если вы увидели язвительность,то скорее надо задать вопрос себе: а может я написал пост как 6-ти летний ребёнок, одновременно держащийся за мамину юбку?(Судя по понтам,типа меседжей лучше уже спустить все деньги на амортизацию авто,то вам явно меньше 30-ти и вы думаете,что ни старость,ни пенсия,ни проблемы сохранения заработанного вас никогда не коснутся,лучше жить одним днём и тратить всё,эта модель поведения заслуживает внимания,но у меня даже 20-ти летний сын с неё соскочил,а некоторые даже в 60 не понимают что да как,но тогда как правило начинаются активные камлания на государство,мол почему оно мне не дало достаточных благ или недодало квартиры и сбережений,вместе с пенсией)))По курсу,НБУ прибивает гвоздями к 23.93,даёт шанс слиться задорого,кому надо конечно...